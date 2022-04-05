Bartın Üniversitesi öğrencisi Burhan Akbudak, Avrupa üçüncüsü oldu

Bartın Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi, milli sporcu Burhan Akbudak, grekoromen stilde 82 kiloda Avrupa üçüncüsü oldu.

Bartın Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi, milli güreşçi Burhan Akbudak, Macaristan’ın başkenti Budapeşte’deki Avrupa Güreş Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı. Şampiyonanın son gününde repesajda Ukraynalı Yaroslav Filchakov’u 80 teknik üstünlükle yenen Burhan Akbudak, bronz madalya karşılaşmasında Alman Pascal Eisele’yi 61 ile geçerek üçüncülük kürsüsüne çıkmayı başardı.

Başarılarına bir yenisini daha ekleyen Burhan Akbudak’ı tebrik eden Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, "Avrupa Şampiyonasında yer alan öğrencilerimiz Evin Demirhan Yavuz, Zeynep Yetgil ve mezunumuz Buse Tosun Çavuşoğlu’nun ardından bir madalya haberi de Burhan Akbudak’tan geldi. Her geçen gün kendimizi yenilediğimiz ve sürdürülebilir bir gelişim gösterdiğimiz yolculuğumuzda bizleri gururlandıran tüm bileşenlerimizi tebrik ediyorum. Dünya Güreş Şampiyonasında elde ettiği gümüş madalyanın ardından yeni bir başarıya daha imza atan öğrencimiz Burhan Akbudak’ı gönülden kutluyorum. Ayrıca öğrencilerimizi geleceğe hazırlamak için büyük gayret gösteren başta Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Zahit Serarslan olmak üzere akademik ve idari insan kaynağımıza teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

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