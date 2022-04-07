Kıyıya vuran yunusu kurtardı

Nisa ile ilgili ihmal iddiası

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Ayhan ACAR/KURUCAŞİLE (Bartın), (DHA)BARTIN´ın Kurucaşile ilçesinde Hüseyin Fırtına, sahile vuran yunusu kuyruğundan tutup denize sürükleyerek kurtardı.

Kurucaşile ilçesine bağlı Kapısuyu sahiline vuran yunusu gören vatandaşlar yardıma koştu. Kapısuyu köyünde yaşayan Hüseyin Fırtına can çekişen yunusu kuyruğundan tutarak, derin suya sürükledi. Yunus açık denize yüzerek gözden kayboldu. O cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Bartın / Kurucasile Ayhan ACAR

2022-04-07 16:43:23



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.