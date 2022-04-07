Kıyıya vuran yunusu kurtardı

Ayhan ACAR/KURUCAŞİLE (Bartın), (DHA)BARTIN´ın Kurucaşile ilçesinde Hüseyin Fırtına, sahile vuran yunusu kuyruğundan tutup denize sürükleyerek kurtardı.
Kurucaşile ilçesine bağlı Kapısuyu sahiline vuran yunusu gören vatandaşlar yardıma koştu. Kapısuyu köyünde yaşayan Hüseyin Fırtına can çekişen yunusu kuyruğundan tutarak, derin suya sürükledi. Yunus açık denize yüzerek gözden kayboldu. O cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Bartın / Kurucasile Ayhan ACAR
2022-04-07 16:43:23
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