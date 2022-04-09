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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

250 nüfuslu köy halkı geceyi sel korkusuyla ayakta geçirdi

İHA

250 nüfuslu köy halkı geceyi sel korkusuyla ayakta geçirdi

Bartın'ın Ulus ilçesine bağlı Eseler köyünde vatandaşlar aralıksız yağan yağmurun ardından sel korkusuyla geceyi ayakta geçirdi. Geçen yıl 11 Ağustos'ta yaşanan sel felaketinde köprüleri yıkılan köylülerin geçici menfezleri selde zarar gördü. Ulaşımları kapandı.
Ulus ilçesinin 250 nüfuslu Eseler köyünde eriyen karlar ve iki gündür devam eden şiddetli yağışlarla birlikte sular yükseldi. Geçici köprüler zarar gördü. Eseler Köyü Muhtarı Nizami Yılmaz. geçen yıl Ağustos ayında yaşanan sel nedeniyle köprülerinin zarar gördüğünü bunun üzerine geçici menfezler yapıldığını aktardı. Yılmaz, suların yeniden yükselmesi nedeniyle dört adet geçici menfezin de zarar gördüğünü anlatarak şöyle dedi:
"Bilindiği üzere gördüğümüz köprü 11 Ağustos 2021 yılında sele maruz oldu. Yetkililerimiz sağ olsunlar. Hemen akabinde bize buraya geçici menfezler yapmışlardı. Bu menfezler ikinci kere sele maruz oldu. Aynı olay yine sefer çok yoğun yağışlarda sel afet korkusuyla ayakta geçirdik. Sabah kontrol ettiğimizde 4 adet menfezin zarar gördüğünü ulaşıma kapandığını tespit ettim. Yetkili birimlerimiz Bartın İl Özel idaresi yol şube müdürümüze haber verdim. Kendilerine de çok teşekkür ederim hemen akabinde ekipleri yönlendirdiler. Devletimiz sağ olsun bize her konuda yardımcı oldu. Devletimiz yanımızdaydı. Yıkılan köprülerin yenilerinin ihalesinin yapıldığı en yakın zamanda inşasına başlanacağı bize söylendi. İlk kazma vuruldu iş makineleri geldi, işe başladılar."
Eseler Köyü Ozanlar Mahallesi sakini Kemal Yılmaz ise "Bizim burada yağmur sel olduğu zaman bizim bu yolumuz kapanıyor. Buradan başka geçişimiz yok. Daha önce de oldu. Bunu yetkili arkadaşlar biliyor. Bu dereye su bastı. Kepçeler ile uğraştılar, buradan başka geçiş yolumuz da yok . Hepsi burada bunu defalarca dile getirdik. Bartın Milletvekilimiz Yılmaz Tunç'a bunu izah ettik. İnşallah yapılacak bekliyoruz. Vekilimiz den de buraya bir yardımcı olurlarsa seviniriz . Yukarıdan gelen Karabulut deresi suları aşağıya gelen vadinin birleştiği deremiz böylece ırmağa gidiyor. Selde adette önüne durmak da zor anayolda kapanıyor" diye ifade etti.

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