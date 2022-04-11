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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

“Bağımlılıkla Mücadele” konusunda seminer verildi

İHA

“Bağımlılıkla Mücadele” konusunda seminer verildi

Bartın Üniversitesinde gerçekleştirilen seminerde Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı ve Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan tarafından “Bağımlılıkla Mücadele” konusunda bilgiler verildi.
Bartın Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı tarafından “Bağımlılıkla Mücadele” konusunda hizmet içi eğitim semineri verildi. Çevrim içi olarak gerçekleştirilen etkinliğin açılışında konuşan Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, bağımlılıkla mücadele konusunda gösterilen kararlılığın önemine vurgu yaptı. Rektör Uzun, “Uyuşturucu, alkol gibi madde bağımlılıkları, sanal bağımlılık ve kumar gibi davranışsal bağımlılıklarla mücadele çerçevesinde kararlılığımızı sürdürüyoruz. Gerek bilimsel çalışmalarımızla gerek ise sosyal sorumluluk alanındaki faaliyetlerimizle tüm bağımlılık türlerine karşı nesillerimizi koruyucu bir anlayışı yerleştirmeye ve bunları somut adımlara dönüştürmeyi amaçlamaktayız. Ancak daha yapılacak çok şey, alınacak uzun mesafeler bizleri, yani hepimizi beklemektedir” diye konuştu.
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı ve Korona virüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan ise bağımlılık sorununun özellikleri, bağımlılıkta risk etmenleri, koruma önlemleri, tütün, alkol, uyuşturucu gibi bağımlılık türlerine dair gerek ülkemizdeki gerekse Dünya’daki göstergeler üzerinden geniş çerçeveli bir eğitim verdi.
Bağımlılığın oluşturduğu sorunlara ve sağlık problemlerine değinen İlhan, “Tütün, alkol uyuşturucu gerçekten çok önemli bir sağlık sorunudur. Dünya Sağlık Örgütü diyor ki ‘Bir sorun sık görülüyorsa, sık öldürüyorsa, sık sakat bırakıyorsa, sık iş gücü kaybı yapıyorsa ve önlenebilirse önemli bir sağlık sorunudur” ifadelerini kullandı.
Yoğun ilginin olduğu etkinlik, karşılıklı soru ve cevapların alınmasının ardından son buldu.

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