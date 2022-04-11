Ereğli açıklarında 4.4 büyüklüğündeki deprem birçok ilden hissedildi (4)

BARTIN VALİLİĞİ: BARTIN'DA HERHANGİ BİR OLUMSUZ DURUM YOKTUR
Karadeniz Ereğli açıklarnıda meydana gelen depremin ardından Bartın Valiliğinden yazılı bir açıklama yapıldı. Açıklama, "Karadeniz Ereğli açıklarında meydana gelen ve ilimizde de hissedilen 4.4 büyüklüğündeki deprem sonucunda birimlerimize intikal eden herhangi bir olumsuz durum yoktur. Konu titizlikle takip edilmektedir. Tüm hemşerilerimize geçmiş olsun." ifadeleri kullanıldı. DHA-Genel Türkiye-Bartın Ayhan ACAR
2022-04-11 21:52:02
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