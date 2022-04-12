Bartın'da nisanda kar yağışı

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Ayhan ACAR/ULUS (Bartın), (DHA)BARTIN´ın Ulus ilçesi ile Kastamonu´nun Pınarbaşı ilçesini birbirine bağlayan Soğukcaksu geçidinde kar yağışı etkili oldu.

BartınKastamonu yolu üzerideki bin 30 rakımlı Soğucaksu geçidinde dün gece kar yağışı etkili oldu. Bartın'ın Ulus ilçesi ile Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçelerini birbirine bağlayan Soğucaksu geçidinde kar kalındığı 5 santime ulaştı. Nisan ayındaki kar yağışı, seyrine doyumsuz manzaralar oluşturdu. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Bartın / Ulus Ayhan ACAR

2022-04-12 13:00:18



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