“İklim değişikliğinin insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkileri artıyor”

Bartın Üniversitesindeki konferansta konuşan Prof. Dr. Raika Durusoy, iklim değişikliğinin küresel etkilerine değinerek insan sağlığı üzerindeki etkilerin her geçen gün arttığını ifade etti.

Bartın Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi tarafından “İklim Değişikliği ve Sağlık” konulu çevrim içi konferans gerçekleştirildi. Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ), 2022 yılı Dünya Sağlık Günü “Gezegenimiz, Sağlığımız” teması doğrultusunda düzenlenen etkinliğe Türkiye’nin farklı şehirlerinden akademisyenler, sağlık çalışanları ve öğrenciler katıldı.

Konferansın açılış konuşmasını yapan Bartın Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Elif Karahan, iklim değişikliği ve beraberinde oluşan problemlerin bugün gezegenimizi bekleyen en önemli sorunlardan biri olduğunu söyledi.

Ardından Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Raika Durusoy tarafından “İklim Değişikliği ve Sağlık” başlıklı konuşma yapıldı.

Prof. Dr. Durusoy konuşmasına küresel ısınma, günlük yaşamda farklı amaçlar için kullanılan fosil yakıtlar, sera gazı etkisi, ormansızlaşma gibi iklim değişikliğine neden olan faktörler üzerinden yaptığı değerlendirmeyle başladı.

İklim değişikliğinin insan sağlığına olan etkilerine de değinen Durusoy, “Ülkemizde ve dünyada iklim krizinin sonucu olarak; fiziksel aktivitenin azalması, solunum yolu ve bulaşıcı olmayan hastalıkların artması, duygudurum değişikliği gibi durumlarla karşılaşmaktayız. İnsan sağlığı üzerinde oluşan olumsuz etkiler ve çevresel boyutta kuraklık ile tarıma elverişli alanlarda azalma önemli sonuçları ortaya çıkarmaktadır” dedi.

Durusoy, DSÖ tarafından 2021 yılında yayınlanan İklim Değişikliği ve Sağlık Raporundan ve tüm ülkeler için acil eylemlilik planı hakkında da bilgiler vererek iklim değişikliğini önlemeye yönelik yapılabilecekler üzerine konuştu.

Karşılıklı soru ve cevapların alınmasının ardından son bulan konferansta, iklim değişikliği ve sağlık konusunda çeşitli çözüm önerileri de sunuldu.

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