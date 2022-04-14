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Sokak kedisine çarpıp kaçan sürücüye 2 bin TL ceza

İHA

Sokak kedisine çarpıp kaçan sürücüye 2 bin TL ceza

Bartın’da otomobiliyle sokak kedisine çarpıp kaçan sürücüye 2 bin 43 TL ceza uygulandı.
Bartın kent merkezi Topçu Konağı Caddesindeki bir veterinerlik merkezinin önünde meydana gelen olayda otomobili ile yolun karşısına geçmekte olan sokak kedisine çarpan B.B. durmayıp yoluna devam etti.
Çevredeki vatandaşların gözü önünde meydana gelen olay veterinerlik ofisinin kameralarına da saniye saniye yansıdı.
Ezilen kedi can çekişirken veterinerlik ofisi çalışanları tarafından müdahalede bulunulan kedi tüm müdahalelere rağmen telef oldu.
Olayın ardından Bartın İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince plakası tespit edilen araç sahibine 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanununun 21. ( Trafik kazası sonucu hayvana çarpıp yardım etmeden kaza yerini terk etme) Maddesine istinaden 2 bin 43 TL ceza uygulandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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