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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ormancılar Mavi Vatan 2022 tatbikatına katıldı

İHA

Ormancılar Mavi Vatan 2022 tatbikatına katıldı

Bartın Orman İşletme Müdürlüğü personel ve araçlarıyla Mavi Vatan 2022 tatbikatına katıldı.
Genelkurmay Başkanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri tatbikat programına istinaden Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından organize edilen Mavi Vatan 2022 tatbikatında Bartın Deniz Komutanlığınca icra edilen ormanlık alanda yangın tatbikatına Bartın İşletme Müdürlüğümüz personel ve araçlarıyla katılım sağladı. Harekat merkezlerinin sevk ve idare etkinliğinin gözlemlenmesi, personel ve tatbikata katılan unsurların çok tehditli ortamda, muhakeme, öngörü ve karar verme yeteneklerinin geliştirmek, yangınlara karşı hazırlık seviyeleri artırmak, değerlendirmek ve kamu kurumları ile müşterek çalışılabilirdik usullerinin geliştirilmesinin amaçlandığı tatbikatta ekipler 12 dakikanın altında ihbar yerine ulaşmış ve askeri personel ile koordineli bir şekilde yangını kontrol altına alarak söndürüldü. Tatbikata Bartın İşletme Müdürü, İşetme Şefleri, muhafaza memurları, yangın işçileri olmak üzere toplam 40 personelimizin yanı sıra 5 arazöz, 3 su ikmal aracı, 3 ilk müdahale aracı ve 2 hizmet aracı olmak üzere 13 araç katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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