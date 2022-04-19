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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bartın Üniversitesi dünyadaki yükseköğretim kurumları arasında 556’ncı sıraya yükseldi

İHA

Bartın Üniversitesi dünyadaki yükseköğretim kurumları arasında 556’ncı sıraya yükseldi

SCImago Kurumlar Sıralamasında (SIR) bir önceki yıla göre 65 basamak yükselen Bartın Üniversitesi, dünyadaki 4 bin 364 üniversite arasından 556’ncı sırada yer alırken, araştırma performansı göstergesine göre dünyadaki 374’üncü üniversite oldu.
SCImago Kurumlar Sıralaması (SIR), 2009 yılından bu yana araştırma ve akademik kurumlarını değerlendirerek araştırma performansı, yenilik girdileri ile sosyal etki faktörleri olmak üzere 3 gösterge grubu üzerinden ölçümler gerçekleştirerek sıralamalar yapıyor. Bu çerçevede 2 yıl öncesinden başlayacak şekilde son 5 yılın (20162020) değerlendirilmesinin verildiği “2022 SCImago Kurumlar Sıralaması” açıklandı.
Sıralamaya göre Bartın Üniversitesi dünya genelinde sıralanan 4 bin 364 üniversite arasında 556’ncı sırada yer alarak bir önceki yıla göre 65 basamak yükseldi.
Dünya genelinde sıralamaya giren 8 bin 84 araştırma kurumu (üniversite ve diğer ArGe kurum/kuruluşlarıyla birlikte) arasında ise Bartın Üniversitesi yine önemli bir başarıya imza atarak, 719’uncu sırada yer almayı başardı. Bartın Üniversitesi genel sıralamada bir önceki yıla göre 101 basamak üste çıktı.
Yükseköğretim kurumları arasında araştırma performansı göstergesi üzerinden yapılan değerlendirmede ise Bartın Üniversitesi 374’üncü sıradaki yerini aldı. Bartın Üniversitesi Türkiye’de değerlendirmeye uygun bulunan 132 yükseköğretim kurumu arasında ise 46’ncı sıraya yerleşti.
Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, sürdürülebilir gelişimle adından bahsettiren bir üniversite olduklarını kaydederek “Geçtiğimiz günlerde açıklanan Webometrics Dünya Üniversite Sıralamaları değerlendirmesine göre 5 yılda 4 bin 181 üniversiteyi geride bırakmayı başarmıştık. Yine URAP 202122 Dünya Sıralamasında da yükselişimizi sürdürmüş, bir önceki yıla göre 57 basamak yükseliş ile 2 bin 427’nci sırada yer almıştık. Şimdi ise 20162020 yılları arasındaki performansımızın değerlendirildiği SCImago Kurumlar Sıralamasında önemli bir ilerleyiş kaydettik. Her yıl bir öncekine göre daha iyi bir performans sergilediğimiz bu süreçte önümüzdeki yıllarda yapılacak 5 yıllık değerlendirmede daha da üst sıralara çıkacağımızı şimdiden söyleyebiliriz. Bartın Üniversitesi ailesini göstermiş oldukları gayret dolayısıyla kutluyor, başarılarının devamını diliyorum” dedi.
Bartın Üniversitesinin tüm bileşenleriyle geleceğe emin adımlarla yürüdüğünün de altını çizerek “Her günü bir öncekinden daha iyi olması için var gücümüzle çalışmaktayız. Bu doğrultuda kayda değer bir gelişim göstererek, bilimsel anlamda aldığımız başarılarla yetkinliğimizi ortaya koyuyoruz. Bilimsel çalışmalarımız, nitelikli yayın ve teknolojik etki değeri yüksek araştırmalarımızla yenilikçi bilgiyi insanlığın hizmetine sunuyoruz. Bu düşüncelerle kalite eksenli yolculuğumuzda bizlere destek veren YÖK Başkanımız Prof. Dr. Erol Özvar’a ve YÖK üyelerimize şükranlarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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