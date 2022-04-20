Bartın Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi tarafından düzenlenen “Farklı Boyutları ile Jinekolojik Kanserler Sempozyumu” yoğun bir katılım ile gerçekleştirildi.

Bartın Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi tarafından çevrim içi olarak gerçekleştirilen sempozyumda, kadınlarda sık görülen jinekolojik kanserler çeşitli yönleri ile ele alınarak farkındalık oluşturulması amaçlandı. Sempozyuma Türkiye’nin 43 farklı ilinden ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden öğrenci, hemşire, ebe, eczacı ve akademisyenler katıldı.

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Bartın Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sevim Çelik, jinekolojik kanserlerin önemini, ülkemizde ve dünyada kadınlarda jinekolojik kanserlerin görülme oranını aktararak Jinekolojik kanserlerle mücadelede erken tanı ve tedavinin önemini vurguladı.

Gün boyu devam eden sempozyumda 5 ayrı konferans ve değerlendirme oturumları yapıldı. Bu doğrultuda etkinliğin öğleden önceki bölümünde Bartın Üniversitesi Fen Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Hasan Ufuk Çelebioğlu “Kanser ve Mikrobiyota”, Bursa Uludağ Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesinden Öğr. Gör. Dr. Gonca Buran “Jinekolojik Kanserler ve Tarama Programlarını” ve Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Zeynep Daşıkan “Jinekolojik Kanserlerde Doğurganlığın Korunması ve Onkofertilite Danışmanlığı” başlıklı konuşmalarını yaptılar.

Sempozyumun öğleden sonraki bölümünde ise İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesinden Dr. Öğr. Üyesi Ekin Dila Topaloğlu Ören “Jinekolojik Kanserlerin Cinsellik ve Cinsel Yaşama Etkisi”, Bartın Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (SHMYO) Öğr. Gör. Necla Kundakçı “Jinekolojik Kanserlerin Psikososyal Boyutu” konusunda bilgiler verdi.

Etkinlik, karşılıklı soru ve cevapların ardından son buldu.

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