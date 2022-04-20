Bartın Üniversitesi öğrencisi Ahmet Çelik’in projesi birincilik ödülü aldı

Bartın Üniversitesi Fen Fakültesi öğrencisi Ahmet Çelik, Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü (AOSB) tarafından gerçekleştirilen “2. Sanayi Odaklı ARGE ve İnovasyon Proje Yarışması” lisans kategorisinde birincilik ödülü aldı.

Bartın Üniversitesi Fen Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü öğrencisi Ahmet Çelik, Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü (AOSB) tarafından düzenlenen yarışmada önemli bir başarı elde etti. Daha önce TEKNOFEST yarışmalarına katılan, TÜBİTAK 2209 projeleriyle önemli deneyimler elde eden Çelik, yarışmada birincilik ödülü almaya hak kazandı.

Bartın Üniversitesi Fen Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümünden Doç. Dr. Dursun Kısa danışmanlığında “Biyokütleden Biyoyakıt Üretimine Yönelik Rekombinant Enzimlerin Üretilmesi ve Enzim Kokteyllerinin Oluşturulması” başlıklı çalışmasıyla yarışmaya katılan Çelik, “Yeşil teknolojiler” alanında yapılan araştırmalara önemli katkılar sunmayı hedefliyor.

Elde ettiği başarılar dolayısıyla Çelik’i tebrik eden Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, “Bartın Üniversitesi olarak öğrencilerimizin sürekli gelişiminin ve yetkinliklerinin artması her zaman önceliğimiz olmuştur. Onları mezun ederken donanımlı bireyler olmaları için tüm insan kaynağımızla birlikte ciddi çaba sarf ediyoruz. Gerek ders ortamında gerek ise ders dışı eğitim ve faaliyetlerle onların en iyi şekilde geleceğe hazırlamanın gayretindeyiz. Ülkemizde en fazla TÜBİTAK 2209 Üniversite Öğrencileri Araştırma Projesi üreten üniversitelerden biri olmakla birlikte Türkiye’de hep ilk üçte yer alıyoruz. Bu düşüncelerle öğrencimiz Ahmet Çelik’i ve danışmanı Doç. Dr. Dursun Kısa’yı tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.

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