Madenden çaldıkları dinamitlerle yakalandılar (2)

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4 KİŞİ TUTUKLANDI

Bartın´da, Türkiye Taşkömürü Kurumu´ndan dinamit çaldıkları gerekçesiyle adliyeye sevk edilen D.Y., B.K., A.Y. ve O.C., çıkarıldıkları mahkemece 'Nitelikli hırsızlık' ve 'Tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma veya el değiştirme' suçlarından tutuklanarak, cezaevine gönderildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bartın / Merkez Ayhan ACAR

2022-04-21 21:46:38



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