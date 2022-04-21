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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Dinamit ve el yapımı patlayıcılarla yakalanan 4 kişi tutuklandı

İHA

Dinamit ve el yapımı patlayıcılarla yakalanan 4 kişi tutuklandı

Bartın’da İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonda bir evin kömürlüğünde 435 dinamit ve kullanıma hazırlanmış 31 adet el yapımı patlayıcı bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan 4 şahıs çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.

Bartın’da İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından yürütülen çalışmalarda patlayıcı madde bulundurdukları değerlendirilen ve takibe alınan şahısların adreslerine baskın düzenlendi. Amasra Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen operasyonda TTK Türkiye Taş Kömürlüğüne bağlı müesseselerden çalındığı değerlendirilen 435 adet TTK ibareli dinamit lokumu, 31 adet el yapımı patlayıcı (EYP), 455 adet elektrikli kapsül (patlayıcı madde), 16 adet uçlarına zamanlayıcı fitil irtibatlandırılmış ateşlemeye hazır kapsül, 8 adet elektrik kablosu, bir miktar barut, 30 metrelik zamanlayıcı fitil, 4 adet zamanlayıcı fitil ile irtibatlandırılmış kibrit ile bağlantılanan patlamaya hazır hale getirilmiş patlayıcı madde, 3 adet ruhsatsız av tüfeği, 3 adet kurusıkı tabanca ve bunlara ait 50 adet fişek, 74 adet 9x19 mm çapında fişek, dinamit yapımında kullanılan araç gereç ve dijital materyaller ele geçirildi.
Ele geçirilen patlayıcı malzemelere el konulurken olayla ilgili yakalanan 8 şüpheli şahıstan 4’ü çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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