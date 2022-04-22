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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Rektör Uzun, koltuğunu ilkokul öğrencisine devretti

İHA

Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları dolayısıyla koltuğunu İstiklal İlkokulu 3. sınıf öğrencisi Gökçe Odalı'ya devretti.

Rektör Uzun, koltuğunu ilkokul öğrencisine devretti

Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları dolayısıyla koltuğunu İstiklal İlkokulu 3. sınıf öğrencisi Gökçe Odalı’ya devretti.
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları dolayısıyla Bartın Üniversitesi Rektörlük makamında devir teslim töreni yapıldı. Rektörlük koltuğuna oturan İstiklal İlkokulu 3. sınıf öğrencisi Gökçe Odalı ilk olarak tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutladı.
İstiklal İlkokulu Müdürü Taner Evren ile Sınıf Öğretmeni İlter Altun’un da yer aldığı programda Gökçe, gelecekte yapmak istediklerinden bahsetti. Hukuk okumak istediği ifade eden Gökçe’ye Rektör Uzun tarafından Bartın Üniversitesinin Adalet Programı hakkında bilgiler verildi. Rektör Uzun, ayrıca Gökçe’nin üniversite ile ilgili merak ettiği soruları da yanıtlayarak eğitimöğretim, sosyal olanaklar, öğrenci toplulukları ve Bartın Üniversitesi Çocuk Üniversitesi gibi konuları aktardı.
Eğlenceli anların yaşandığı programda konuşan Rektör Uzun, “Bağımsızlığımızın ve egemenliğimizin sembolü olan Türkiye Büyük Millet Meclisinin 102’nci yılına gururla ulaştık. Bugün aynı zamanda dünyaya duru gözlerle bakan ve yarınlara heyecanla yürüyen çocuklarımızın yegane bayramıdır” dedi.
Rektör Uzun, 23 Nisan Gününün çocuklara armağan edilmesinin önemine de vurgu yaparak “Tarihimiz açısından çok önemli bir yere sahip 23 Nisan’ı aynı zamanda dünyanın ilk ve tek çocuk bayramı olarak da kutlamaktayız. Bu bize gösteriyor ki geleceğimizin dizginlerini elimize almak için giriştiğimiz mücadele yine geleceğimiz olan çocuklarımıza armağan edilmiştir. Dünyamızı güzelleştiren yegâne şey olan çocuklarımızın refahı ve mutluluğu için her zaman çaba göstermeye devam etmeliyiz. Bu düşüncelerle TBMM’nin açılışının 102’nci yılında, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızı kutluyor, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, silah arkadaşlarını ve şehitlerimizi saygı, rahmet ve minnetle anıyorum” ifadelerine yer verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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