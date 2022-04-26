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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bakan Özer'den 'maske' açıklaması (2)

DHA

Bakan Özer'den 'maske' açıklaması (2)


 'SON 20 YILDA EĞİTİMDE DEVASA BİR DÖNÜŞÜM YAŞANDI'
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Bartın Valiliği tarafından düzenlenen iftara katıldı. Burada konuşma yapan Bakan Özer, "Son 20 yılda eğitimde devasa bir dönüşüm yaşandı. Okul öncesinden ortaöğretime yüksek öğretime kadar eğitimin kademelerinde geçmişe göre, daha fazla okullaşma oranlarının olduğu bir döneme şahitlik ettik. 81 ilden tüm ilçelerine bölge, şehir, Türkiye´nin her noktasına her köşesine eğitim yatırımları ulaştırıldı. 2000'li yıllarda 355 binler seviyesinde olan derslik sayısı günümüzde 855 bine ulaştı. Yani yaklaşık 1 milyon olan bir dersliği olan eğitim sisteminden bahsediyoruz. 2000'li yıllarda 500 bin öğretmenin yaklaşık yüzde 40´ı kadın öğretmenlerimizden oluşurken, şu anda 1.2 milyon öğretmenin yaklaşık yüzde 60´ı kadın öğretmenlerimizden oluşuyor. Kadının temsiliyetiyle ilgili öğretmen olarak istihdamı ile ilgili inanılmaz bir artış var" dedi. 
Bakan Özer kız çocuklarının okullaşma sorununun kökünden çözüldüğünü belirterek, konuşmasını şöyle sürdürdü: 
"Aynı şekilde kız çocuklarımızın okullaşma oranında da gerçekleşti. Hafızalarınızı tazeleyin, hep kız çocuklarımızın okullara, eğitime erişimiyle kampanyalar düzenlenirdi. 2002 yılında kız çocuklarının ortaöğretimde okullaşma oranı yüzde 39´du. Bu şu demekti 2 kız çocuğumuzdan bir tanesi liseye erişemiyordu. Bugün bu oran yüzde 90´da, yükseköğretimdeki kadınlarda kız çocuklarda yüzde 11´den yüzde 48,5´a geldi. Yani son 20 yılda eğitimde devasa yatırımların yapılmış olduğu bu dönemde sadece okullaşma oranlarını artırmadı, çocukların eğitimine erişimini kolaylaştırmadı, aynı zamanda kız çocuklarının okullaşma sorununu da kökünden çözmüş olan bir dönemdir. Eğitimdeki bu gelişmelerin gerçekleşebilmesi ancak Cumhurbaşkanımız gibi bir liderle mümkün oluyor." (DHA)  DHA-Politika Türkiye-Bartın / Merkez Ayhan ACAR
2022-04-26 21:55:25

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