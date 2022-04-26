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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bakan Özer: "Eğitimde devasa bir dönüşüm yaşandı"

İHA

Bakan Özer: "Eğitimde devasa bir dönüşüm yaşandı"

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Bartın’da katıldığı iftar programında yaptığı konuşmada son 20 yılda eğitimde devasa dönüşümler yaşandığını ifade ederek, “Eğitimde devasa yatırımların yapılmış olduğu bu dönem sadece okullaşma oranlarını artırmadı, vatandaşların çocuklarının eğitime erişimini kolaylaştırmadı, aynı zamanda kız çocuklarının okullaşma sorununu da kökünden çözmüş olan bir dönemdir” dedi.
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Bartın’da İl Eğitim Değerlendirme Toplantısının ardından iftar programında STK temsilcileri, mahalle muhtarları, öğretmenler ve emekli öğretmenlerle iftar programında bir araya geldi. Bakan Özer iftar yemeğinin ardından yaptığı konuşmada son 20 yıllık dönemde eğitime devasa yatırımlar yapıldığını, kız çocuklarının okullaşma sorununun kökünden çözüldüğünü ifade etti. Kız çocuklarının okullaşma oranları hakkında bilgiler veren ve Türkiye’de görev yapan 1,2 milyon öğretmenden yüzde 60’ının kadın öğretmenlerden oluştuğuna da dikkat çeken Bakan Özer, “Son 20 yılda biraz önce Sayın Valimizde bahsetti eğitimde devasa bir dönüşüm yaşandı. Okul öncesinden ortaöğretime, ortaöğretimden yükseköğretime kadar eğitimin tüm kademelerinde geçmişe göre, en fazla okullaşma oranlarının olduğu bir döneme şahitlik ettik. 81 ilde tüm ilçelerde bölge şehir ayrımı yapılmadan Türkiye’nin her noktasına her köşesine eğitim yatırımları ulaştırıldı. 2 binli yıllarda 355 binler seviyesinde olan derslik sayısı günümüzde 855 bine ulaştı. Yani yaklaşık 1 milyon dersliği olan bir eğitim sisteminden bahsediyoruz. 2 binli yıllarda eğitim sisteminde 500 bin öğretmen varken şu anda 1.2 milyon öğretmen var. Buradaki kadın kardeşlerimize de özellikle hatırlatmak isterim bu dönemde öğretmenlerimizin oranında da, kadın öğretmen oranlarımızda çok ciddi dramatik artışlar oldu. 2 binli yıllarda 500 bin öğretmenin yaklaşık yüzde 40’ı kadın öğretmenlerimizden oluşurken, şu anda 1.2 milyon öğretmenin yaklaşık yüzde 60’ı kadın öğretmenlerimizden oluşuyor. İnanılmaz bir şey var. Kadın, kadının temsiliyetiyle ilgili, öğretmen olarak istihdamı ile ilgili inanılmaz bir artış var. Aynı şey kız çocuklarımızın okullaşma oranlarında da gerçekleşti. Bakın yıllardan beri hafızalarınızı tazeleyin, hep kız çocuklarımızın okullara eğitime erişimiyle ilgili kampanyalar düzenlenirdi. 2002 yılında kız çocuklarının ortaöğretimde okullaşma oranı yüzde 39’du. Bu şu demek, 2 kız çocuğumuzdan bir tanesi liseye erişemiyordu. Bugün bu oran yüzde 90’da. Yükseköğretimdeki okullaşma oranı, net okullaşma oranı kadınlarda kız çocuklarında yüzde 11’den yüzde 48.5’a geldi. Yani bugüne son 20 yıl eğitimde devasa yatırımların yapılmış olduğu bu dönem sadece okullaşma oranlarını artırmadı, vatandaşların çocuklarının eğitime erişimini kolaylaştırmadı. Aynı zamanda kız çocuklarının okullaşma sorununu da kökünden çözmüş olan bir dönemdir. Elbette böyle bir dönemin sadece eğitimdeki gelişmeleri anlatsam saatler sürer. Gerçekleşebilmesi ancak Sayın Cumhurbaşkanımız gibi bir lidere ihtiyaç duyuyordu. Ben bu vesile ile Bartın’dan Sayın Cumhurbaşkanımıza eğitime vermiş olduğu tüm desteklerden dolayı ve her yıl eğitime ayrılan bütçe diğer bakanlıkların bütçesinden en fazla olan bütçeyi eğitime ayırdıkları için hem ben şahsım hem de Milli Eğitim camiası adına en içten şükranlarımı sunuyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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