Doğuştan goldenhar sendromlu bebeklerinin sağlığına kavuşacağı günü bekliyorlar

Bartın’da yaşayan Kalpaklı ailesi, goldenhar sendromlu olarak doğan bebekleri Asım’ın sağlığına kavuşacağı günleri bekliyor.

Bartın’da tekstil atölyesinde çalışan Şenol Kalpaklı ve eşi Aysel Kalpaklı’nın üçüncü çocukları olan Asım bebek 1 yıl önce goldenhar sendromlu olarak dünyaya geldi. Kalbinde 4 delik bulunan ve 2 damarı tıkalı bebeğin kulakları ve çenesi doğuştan yok. Dili de damağına yapışık bir şekilde doğan bebek ağızdan beslenemediği için hortumla besleniyor.



"Ameliyat olursa dili açılacak"

Anne Kalpaklı, bebeğinin ağızdan beslenemediği için büyük sıkıntı çektiğini belirterek, “Ameliyat olursa dili açılacak. Yutması, beslenmesi sağlanacak. Ağızdan beslenebilecek en azından. Şu andaki sağlık durumu dili yapışık, kulakları yok. Goldenhar sendromu ile doğdu” dedi.

Yaşadıkları sürecin zorluklarını anlatırken gözyaşlarını tutamayan anne Kalpaklı, “Çocuk da yıprandı, ben de yıprandım. Aspirasyon filan yaparken hortumu çocuğumun ağzına burnuna sokmak istemiyorum. Sadece şu hortumdan kurtulsun istiyorum. Ameliyatlarını olsun, şu hortumdan kurtulsun. Kulaklarını filan hiç dert etmiyorum. Sadece beslenmesi düzelsin, onu istiyorum” diye konuştu.

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