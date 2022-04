Amasra bayram tatilinde on binlerce ziyaretçi ağırlayacak

Bartın’ın tarihi ve turistik ilçesi Amasra, Ramazan Bayramı tatilinde nüfusunun onlarca katı ziyaretçi ağırlayacak.

Amasra Kalesi başta olmak üzere Kemere Köprüsü, Direkli Kaya, Kuşkayası Yol Anıtı, Cenova Şatosu gibi tarihi yapılarının yanı sıra sahilleri ve doğal güzelliği ile her mevsim büyük ilgi gören Bartın'ın Amasra ilçesi bayram tatilinde nüfusunun onlarca katı ziyaretçi ağırlamayı bekliyor.

Bayram öncesinde tarihi ilçede yer alan otellerin rezervasyonlarında doluluk oranı yüzde 100’e ulaşırken pansiyonlarda ise doluluk oranı yüzde 50’leri aştı.

Bayram tatilinin başlamasıyla beraber çevre şehirlerin yanı sıra Ankara ve İstanbul gibi bölgelerden de çok sayıda ziyaretçi ağırlayacak olan 6 bin 600 nüfuslu ilçede günü birlik ziyaretçilerle birlikte nüfusun 40 binlere ulaşacağı tahmin ediliyor.

Tarihi ve turistik ilçedeki otel rezarvasyonlarında tam doluluk oranına ulaşılırken günlük 40 bin ziyaretçi ağırlayacağı tahmin edilen ilçede huzur ve güvenliğin sağlanması için de bir dizi tedbir alındı.

Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır Amasra’da otellerin dolduğunu ev pansiyonlarının ise misafirlerini beklediğini ifade ederek, “Amasra’mız üç bin yıllık tarihi ile her zaman çekim merkezi olmuş bir yer. Allah vergisi şanslı bir bölge. Tarihi ile doğası ile gastronomisi ile, denizi, kumu ve güneşi ile misafirlerimizin, turistlerin çokça ilgi gösterdiği bir bölgede yaşıyoruz. Her bayram öncesi ya da sezonda ciddi bir yoğunluk yaşıyoruz. Yine bu bayramda da özellikle büyük konaklama işletmelerimizde, otellerimizde doluluk oranları yüzde 100’e ulaşmış durumda. Malum Amasra ev pansiyonculuğunun ilk başlamış olduğu bölge. Ev pansiyonlarımızda misafirlerini bekliyor. Buralarda da doluluk oranları yüzde 50’yi aşmış durumda. Kanaatimiz ev pansiyonlarında da doluluk oranlarının yüzde 100’e ulaşacağı şeklinde. Bayramda baharla birlikte bayram tatilini geçiren insanların keyfini çıkaracağı Amasra için bizde hazırlanıyoruz. Hazırlıklarımız da tamamlanmak üzere” dedi.

Ramazan Bayramı tatilinde Amasra’da günlük ziyaretçi sayısının 40 binlere ulaşacağını da sözlerine ekleyen Başkan Çakır, “Yaz sezonunda 60 bini aşan rakamlara ulaşıyoruz. Bu dönemde de günlük ziyaretçi sayısının 40 bini aşacağını öngörüyoruz. Günü birlikçi ziyaretçilerle birlikte söylüyorum. Temmuz ve Ağustos aylarında çok daha yoğun oluyoruz” şeklinde konuştu.

Helenistik, Roma, Bizans ve Osmanlı dönemlerine ait etnografik ve arkeolojik eserlerle Amasra tarihine ışık tutan Amasra Müzesinin de bayram tatilinin 2’nci ve 3’üncü günlerinde ziyaret edilebilecek.

