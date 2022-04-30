Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun’un bayram mesajı

Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, Ramazan Bayramının başta İslam dünyası olmak üzere, tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diledi.

Rektör Uzun, “Başı rahmet, ortası mağfiret ve sonu ebedi azaptan kurtuluş olan bir Ramazan Ayını daha geride bırakmanın manevi huzuru içerisindeyiz. Bizleri, umutların tazelendiği bir bayrama daha ulaştıran Cenabı Allah’a ne kadar şükretsek azdır. Bu düşüncelerle İslam Âlemi ve tüm insanlık için sevgi, kardeşlik, muhabbet ve vuslat günleri olan bayramın en güzel şekilde idrak edilmesini temenni ediyorum. Öğrencisi, akademik ve idari personeli ile başta Bartın Üniversitesi ailesi ve Bartınlı vatandaşlarımız olmak üzere herkesin bayramını en içten duygularımla kutluyorum. Ramazan Bayramının sevgi, huzur ve mutluluk getirmesini dilerken, hakkıyla idrak edilmesini niyaz ediyorum” dedi.

Bayram tatili nedeniyle memleketlerine gidecek herkesin trafik kurallarına uymaları konusunda hassasiyet göstermelerini de isteyen Rektör Uzun, “Uzaktakilerin sevdiklerine kavuştuğu hoşgörü günlerinden biri olan bu bayramda da küçük büyük demeden birbirimize sıkıca kenetlenmeliyiz. Bu vesileyle memleketlerine gidecek herkesin trafik kurallarına uymalarını özellikle rica ediyorum” diye konuştu.

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