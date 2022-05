Zonguldak Orman Bölge Müdürü Faruk Bayraktaroğlu "Yeter ki isteyin bilgi her yerde ,sizinle" diye konuştu.

Türkiye'deki ormancılığın tanıtılması, orman ve ağaç sevgisinin artırılmasına katkıda bulunmak amacıyla tesis edilen kütüphaneye orman köşesi oluşturuldu. Bartın Ulus İlçesi S.S. Konuklu ve konak köyleri tarımsal kalkınma kooperatifi yöneticileri; Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey’e sosyal medya üzerinden köylerindeki kooperatif yerleşkelerinde kütüphane tesis etmek istediklerini belirtmelerinin ardından, tesis edilen kütüphaneye orman köşesi oluşturuldu.

Kütüphaneye ilk kitabı yerleştiren Zonguldak Orman Bölge Müdürü Faruk Bayraktaroğlu kooperatif üyelerine hitaben yaptığı konuşmada, "İlk vahyin oku emriyle başlaması ve bu emrin iki defa tekrar edilmesi, okumanın ve bilmenin dinde ve insan hayatında ne kadar önemli olduğunu göstermektedir. İyi seçilmiş bir kitap koleksiyonu, hakiki bir üniversite değerindedir. İnşa edilen bir kütüphane, oluşturulan bir hayattır. Kütüphaneler, geçmişimiz ve geleceğimizi birbirine bağlar. Bir kütüphane karşısında insan kendini büyük bir sermayenin yanındaymış gibi hissediyor, sessiz sedasız hesapsız faiz getiren bir hazinedir. Temel amaçlarımızdan birisi de Orman köylümüzü ekonomik olduğu kadar sosyal anlamda da kalkındırmaktır. Orman köylümüzün eğitim, kültür, bilgi ve zamanlarını değerlendirmekle ilgili gereksinimlerini ücretsiz biçimde karşılayan, bulundukları yörenin kalkınmasına katkıda bulunan eğitim ve kültür kuruluşu oluşturmanın sevinci içerisindeyiz. Tesis edilen bu kütüphane ile sadece kooperatif üyelerimizin değil geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza da okuma alışkanlığı kazandırılması ve bu alışkanlığın devam ettirilebilmesini sağlamaktır. Bölge Müdürlüğü olarak hizmetlerimizi orman köylerinin her noktasına, her vatandaşımıza ulaştırabilmenin gayreti içindeyiz. Günümüzde gelişen teknoloji ile birlikte bilgi üretimi de hızlı bir şekilde artmıştır. Artan bilgi ile birlikte eğitim, teknoloji, bilim, sanayi ve diğer alanlarda da hızlı bir değişim yaşanmaktadır. Birlikte tesis ettiğimiz bu kütüphane artık yaşam boyu öğrenme merkezidir" dedi.

Kütüphanede, Orman Genel Müdürlüğü tarafından basımı yapılan çocuk dergileri, tanıtıcı kitaplar ve süreli yayınların yanı sıra, Milli Eğitim Bakanlığı onaylı Türk ve Dünya klasiklerinden oluşan toplam 800 esere yer verildi.

