TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Tunç: "1 Mayıs'ı Emek ve Dayanışma Günü olarak ilan eden Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti iktidarı oldu"

AK Parti Bartın Milletvekili ve TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Yılmaz Tunç, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı.
TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Yılmaz Tunç, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'ne ilişkin açıklamalarda bulundu. Tunç, "1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle işçilerimizin 1 Mayıs emek ve dayanışma gününü kutluyorum. 1 Mayıs geçmiş yıllarda biliyorsunuz kanlı 1 Mayıs olarak hatırlanır. Artık dayanışma kardeşlik ve bayram olarak bundan sonra hep hatırlanacak. 1 Mayıs'ın Emek ve Dayanışma Bayramı olarak kutlanmasını da AK Parti iktidarı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gerçekleştirdiği önemli bir icraat. 1 Mayıs eskiden bayram değildi. Resmi tatil değildi ve bunu resmi tatil olarak 1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü olarak ilan eden de Recep Tayyip Erdoğan ve AK parti iktidarı oldu. Dolayısıyla hem Cumhurbaşkanımıza bu anlamda şükran borçluyuz. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde bütün işçilerimize emektarlarımıza sağlıklı bir çalışma hayatı diliyorum. Onların da hem 1 Mayıs'larını hem de Ramazan'ını kutluyorum "dedi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.