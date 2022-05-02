Üzerine kavak ağacı devrilen köylü öldü

Ayhan ACAR/AMASRA (Bartın), (DHA)BARTIN'ın Amasra ilçesinde üzerine kavak ağacı devrilen Ahmet Kaya (48) hayatını kaybetti.
Olay dün akşam saatlerinde Amasra ilçesine bağlı Çakrazşeyhler köyünde meydana geldi. Köyde bulunan M.Ö.'ye ait kavak bahçesinde ağaç kesen Ahmet Kaya'nın üzerine ağaç devrildi. Haber verilmesi üzerine gelen sağlık ekibi tarafından hastaneye kaldırılan Ahmet Kaya, doktorların çabalarına rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Bartın / Amasra Ayhan ACAR
2022-05-02 20:18:27
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