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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

“Annelerin ve Çocukların Gözünden Anne Olmak”

İHA

“Annelerin ve Çocukların Gözünden Anne Olmak”

Bartın Üniversitesinde Anneler Günü dolayısıyla gerçekleştirilen özel etkinlikte annelerin ve çocukların gözünden anne olmak anlatıldı.
Bartın Üniversitesi Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Sağlık Bilimleri Fakültesi tarafından Anneler Gününde anlamlı bir etkinlik gerçekleştirildi. Kutlubey Yerleşkesi Kütüphane Konferans Salonundaki etkinlik yoğun ilgi gördü. Açılış konuşmasını yapan Bartın Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sevim Çelik, anneliğin kutsal bir meslek olduğunu belirtti.
Çelik, “Bir toplumun geleceğinde anneler önemli bir yere sahiptir. Nesillerin geleceğe umutla bakabilmesi annelerimiz sayesinde olmaktadır. Annelerimize saygı göstermek gerekmektedir. Bizleri başarıya taşıyacak, daha çok adalete, merhamete ve şefkate ulaştıracak annelerimizdir” ifadelerini kullandı.
Zaman zaman duygusal anların yaşandığı etkinlikte Bartın Üniversitesinin akademik ve idari personeli ile öğrencileri söz alarak “annelik” konusunda düşüncelerini aktardı. Etkinlikte Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü öğrencisi Sümeyra Karadeniz “Çocukların Gözünden Anne” isimli konuşmasını yaptı. Karadeniz, anneliğin kendisi için oldukça önemli bir deneyim olduğunu belirterek, ertelediği eğitimine çocuklarının destekleriyle devam ettiğini kaydetti.
“Akademisyen Anne Olmak” adlı video gösteriminin de gerçekleştirildiği etkinlikte Bartın Üniversitesinde görev yapan öğretim elemanlarının duygu ve düşünceler aktarıldı. Etkinlik, büyük beğeni toplayan müzik dinletisinin ardından son buldu.

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