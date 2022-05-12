“Bartın Orman Fakültesi Kariyer Günü” etkinliği düzenlendi

Bartın Üniversitesi Bartın Orman Fakültesi öğrencileri ve mezunları, birincisi düzenlenen kariyer gününde sektörün önde gelen temsilcileriyle buluştu.

Bartın Üniversitesi Bartın Orman Fakültesi tarafından gerçekleştirilen “Kariyer Günü” etkinliği yoğun ilgi gördü. Kuruluşunun 30’uncu yılında 2 bin 543 mezun veren fakültede öğrenciler ve mezunlar kamu ve özel sektörden temsilcilerle bir araya geldi. Ağdacı Yerleşkesi Konferans Salonunda gerçekleştirilen etkinliğin açılış konuşmasını yapan Bartın Orman Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Birsen Durkaya, “Öğrencilerimizi ve mezunlarımızı kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör temsilcileriyle tanıştırmak, onlarla iletişime geçerek gelecekteki mesleki tercihlerinin şekillenmesine katkıda bulunmak hedefiyle bu etkinliği düzenlemekteyiz” dedi.



“Mezunlarımızın yüzde 50’sinden fazlası OGM bünyesinde istihdam edildi”

Bartın Orman Fakültesinde öğrencilerin mezun olduktan sonra iş bulma konusunda oldukça şanslı olduklarını da ifade eden Durkaya, “Bugüne kadar Orman Mühendisi, Orman Endüstri Mühendisi ve Peyzaj Mimarı olarak 2 bin 543 öğrencimizi mezun etmenin gururunu yaşadık. Mezunlarımız farklı üniversitelerde, kamu ve özel sektörlerde istihdam edilmektedir. Mezun olan Orman Mühendisliği öğrencilerimizden 517’si yani mezunlarımızın yüzde 50’sinden fazlası Orman Genel Müdürlüğü bünyesinde çeşitli kademelerde görev almaktadır. Ayrıca Tarım ve Orman Bakanlığının diğer genel müdürlüklerinde, çeşitli kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektörde mezunlarımızın istihdam olması bizleri son derece memnun etmektedir” diye konuştu.



“Ülkemizdeki orman varlıkları artış göstermektedir”

Toplantıya çevrim içi katılan Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey ise öğrencilere ve mezunlara tavsiyelerde bulunarak “Orman Genel Müdürlüğü olarak köklü kurumsal geçmişimiz sayesinde bu cennet vatanı gelecek nesillere en iyi şekilde ulaştırmaya devam ediyoruz. Siz değerli Orman Mühendisi, Orman Endüstri Mühendisi adaylarını da aramızda görmekten mutluluk duyacağız” şeklinde konuştu.

Karacabey, Türkiye’nin orman varlığı konusunda istatistiksel bilgiler de vererek “Türkiye orman varlıkları bakımından Avrupa’da çok önemli bir yere sahiptir. Son yapılan değerlendirmelere göre tüm dünyada orman varlıkları azalırken ülkemizde ise orman varlıkları artış göstermektedir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde hayata geçirilen ‘Geleceğe Nefes Ol’ kampanyası ile ülkemizdeki orman varlıklarını artırdığımız gibi aynı zamanda toplumumdaki hassasiyeti de yukarılara taşımış olduk. Aynı proje sayesinde birçok uluslararası rekor kırdık ve tüm dünyada büyük ses getirdik” ifadelerine yer verdi.



“Öğrencilerimizi geleceğe en iyi şekilde hazırlamak için gayret gösteriyoruz”

Bartın Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sevim Çelik de öğrenci merkezli bir eğitimöğretim stratejisiyle hareket ettikleri kaydederek “Hedefimiz, her alanda ciddi bir rekabet ortamının olduğu günümüz dünyasında öğrencilerimizi geleceğe en iyi şekilde hazırlamaktır. Bilginin öneminin daha da arttığı ve üretim sürecine yoğun olarak girdiği bu dönemde, en değerli yatırımın insana yapılan yatırım olduğu bilinciyle hareket ediyoruz. Güçlü akademik insan kaynağımızla verdiğimiz öğrenimin yanı sıra öğrencilerimizin kariyer ve gelecek planlarını şekillendirecek bu gibi etkinliklerle de ufkunu açıyoruz” dedi.



Bilgi ve tecrübe paylaşımında bulunuldu

Bartın Orman Fakültesi akademik ve idari insan kaynağı ile öğrencilerinin yer aldığı kamu spotu ile “5 soru 5 cevap ile Bartın Orman Fakültesi” video gösteriminin yapıldığı etkinlikte sektör temsilcileri tarafından konuşmalar gerçekleştirildi. Orman Genel Müdürlüğü Bilgi Sistemleri Daire Başkanı Metin Gültekin, Kastamonu Entegre Ağaç Sanayi Anonim Şirketi ArGe Kıdemli Yöneticisi Aziz Biçer, Serbest Ormancılık Büro Sahibi İlhan Özgür Yurt ve Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ferhat Kara tarafından bilgi ve tecrübe paylaşımında bulunuldu.

Kariyer Günü etkinliği soru ve cevapların alınmasının ardından son buldu.

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