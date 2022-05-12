“Bartın Orman Fakültesi Kariyer Günü” etkinliği düzenlendi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

“Bartın Orman Fakültesi Kariyer Günü” etkinliği düzenlendi

İHA

“Bartın Orman Fakültesi Kariyer Günü” etkinliği düzenlendi

Bartın Üniversitesi Bartın Orman Fakültesi öğrencileri ve mezunları, birincisi düzenlenen kariyer gününde sektörün önde gelen temsilcileriyle buluştu.
Bartın Üniversitesi Bartın Orman Fakültesi tarafından gerçekleştirilen “Kariyer Günü” etkinliği yoğun ilgi gördü. Kuruluşunun 30’uncu yılında 2 bin 543 mezun veren fakültede öğrenciler ve mezunlar kamu ve özel sektörden temsilcilerle bir araya geldi. Ağdacı Yerleşkesi Konferans Salonunda gerçekleştirilen etkinliğin açılış konuşmasını yapan Bartın Orman Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Birsen Durkaya, “Öğrencilerimizi ve mezunlarımızı kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör temsilcileriyle tanıştırmak, onlarla iletişime geçerek gelecekteki mesleki tercihlerinin şekillenmesine katkıda bulunmak hedefiyle bu etkinliği düzenlemekteyiz” dedi.

“Mezunlarımızın yüzde 50’sinden fazlası OGM bünyesinde istihdam edildi”
Bartın Orman Fakültesinde öğrencilerin mezun olduktan sonra iş bulma konusunda oldukça şanslı olduklarını da ifade eden Durkaya, “Bugüne kadar Orman Mühendisi, Orman Endüstri Mühendisi ve Peyzaj Mimarı olarak 2 bin 543 öğrencimizi mezun etmenin gururunu yaşadık. Mezunlarımız farklı üniversitelerde, kamu ve özel sektörlerde istihdam edilmektedir. Mezun olan Orman Mühendisliği öğrencilerimizden 517’si yani mezunlarımızın yüzde 50’sinden fazlası Orman Genel Müdürlüğü bünyesinde çeşitli kademelerde görev almaktadır. Ayrıca Tarım ve Orman Bakanlığının diğer genel müdürlüklerinde, çeşitli kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektörde mezunlarımızın istihdam olması bizleri son derece memnun etmektedir” diye konuştu.

“Ülkemizdeki orman varlıkları artış göstermektedir”
Toplantıya çevrim içi katılan Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey ise öğrencilere ve mezunlara tavsiyelerde bulunarak “Orman Genel Müdürlüğü olarak köklü kurumsal geçmişimiz sayesinde bu cennet vatanı gelecek nesillere en iyi şekilde ulaştırmaya devam ediyoruz. Siz değerli Orman Mühendisi, Orman Endüstri Mühendisi adaylarını da aramızda görmekten mutluluk duyacağız” şeklinde konuştu.
Karacabey, Türkiye’nin orman varlığı konusunda istatistiksel bilgiler de vererek “Türkiye orman varlıkları bakımından Avrupa’da çok önemli bir yere sahiptir. Son yapılan değerlendirmelere göre tüm dünyada orman varlıkları azalırken ülkemizde ise orman varlıkları artış göstermektedir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde hayata geçirilen ‘Geleceğe Nefes Ol’ kampanyası ile ülkemizdeki orman varlıklarını artırdığımız gibi aynı zamanda toplumumdaki hassasiyeti de yukarılara taşımış olduk. Aynı proje sayesinde birçok uluslararası rekor kırdık ve tüm dünyada büyük ses getirdik” ifadelerine yer verdi.

“Öğrencilerimizi geleceğe en iyi şekilde hazırlamak için gayret gösteriyoruz”
Bartın Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sevim Çelik de öğrenci merkezli bir eğitimöğretim stratejisiyle hareket ettikleri kaydederek “Hedefimiz, her alanda ciddi bir rekabet ortamının olduğu günümüz dünyasında öğrencilerimizi geleceğe en iyi şekilde hazırlamaktır. Bilginin öneminin daha da arttığı ve üretim sürecine yoğun olarak girdiği bu dönemde, en değerli yatırımın insana yapılan yatırım olduğu bilinciyle hareket ediyoruz. Güçlü akademik insan kaynağımızla verdiğimiz öğrenimin yanı sıra öğrencilerimizin kariyer ve gelecek planlarını şekillendirecek bu gibi etkinliklerle de ufkunu açıyoruz” dedi.

Bilgi ve tecrübe paylaşımında bulunuldu
Bartın Orman Fakültesi akademik ve idari insan kaynağı ile öğrencilerinin yer aldığı kamu spotu ile “5 soru 5 cevap ile Bartın Orman Fakültesi” video gösteriminin yapıldığı etkinlikte sektör temsilcileri tarafından konuşmalar gerçekleştirildi. Orman Genel Müdürlüğü Bilgi Sistemleri Daire Başkanı Metin Gültekin, Kastamonu Entegre Ağaç Sanayi Anonim Şirketi ArGe Kıdemli Yöneticisi Aziz Biçer, Serbest Ormancılık Büro Sahibi İlhan Özgür Yurt ve Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ferhat Kara tarafından bilgi ve tecrübe paylaşımında bulunuldu.
Kariyer Günü etkinliği soru ve cevapların alınmasının ardından son buldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Prof. Dr. Kurtuluş Kayalı, Türk düşünce dünyasını anlattı
YEREL HABERLER Prof. Dr. Kurtuluş Kayalı, Türk düşünce dünyasını ...
Bartın Valiliğine Nurtaç Arslan atandı
YEREL HABERLER Bartın Valiliğine Nurtaç Arslan atandı
Bartın'da eğitimde çalışma ve işbirliği protokolü Kaymakam Kılıç: "80 öğrencimize 170 bin liraya yakın burs desteğinde bulunduk"
YEREL HABERLER Bartın'da eğitimde çalışma ve işbirliği ...
Düğünler için hazırlanmış sahte alkoller ele geçirildi
YEREL HABERLER Düğünler için hazırlanmış sahte alkoller ele ...
3 şahıs kaçak kazı yaparken yakalandı
YEREL HABERLER 3 şahıs kaçak kazı yaparken yakalandı
Bartın Üniversitesi öğrencisi Dilara Uçan’dan 2 bronz madalya
YEREL HABERLER Bartın Üniversitesi öğrencisi Dilara Uçan’dan 2 bronz ...
Bartın'da yumruk yumruğa kavga kamerada
YEREL HABERLER Bartın'da yumruk yumruğa kavga kamerada
“Annelerin ve Çocukların Gözünden Anne Olmak”
YEREL HABERLER “Annelerin ve Çocukların Gözünden Anne Olmak”

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.