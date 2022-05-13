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Bartın-Karabük karayolundaki heyelan bölgesinde çalışma başlatıldı

İHA

BartınKarabük karayolunun Kirazlıkköprü Barajı mevkiinde dağlık alanın dik yamaçlarında meydana gelen ve çelik ağlara zarar vererek karayolu güvenliğini tehlikeye sokan heyelanlar sonrasında bölgede çalışma başlatıldı.

Bartın-Karabük karayolundaki heyelan bölgesinde çalışma başlatıldı

BartınKarabük karayolunun Kirazlıkköprü Barajı mevkiinde dağlık alanın dik yamaçlarında meydana gelen ve çelik ağlara zarar vererek karayolu güvenliğini tehlikeye sokan heyelanlar sonrasında bölgede çalışma başlatıldı.
BartınKarabük karayolunun 15. kilometresindeki Kirazlıkköprü Barajı mevkiinde dağlık alanın dik yamaçlarında heyelanlar meydana geldi. Heyelanlar sırasında kopan kaya parçaları çelik perdelerin zarar görmesine neden oldu. Karayolu güvenliğini de tehlikeye sokan bölgede önlemler alınarak çalışma başlatıldı. Özel donanımlı personeller tarafından zarar gören çelik ağların yenileneceği ve güçlendirileceği çalışmalarda dik yamaçlardan kopan kaya parçaları ve toprak yığınlarının tahliyesi de gerçekleştirilmeye başlandı.
Devam eden çalışmalar nedeniyle Bartın–Karabük karayolunun Kirazlıkköprü mevkiinde ulaşım tek şerit üzerinden sağlanıyor. Çalışmaların yaklaşık 10 gün kadar sürmesi bekleniyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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