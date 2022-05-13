Kozcağız’da engelli araç parkına çözüm

Yeni krediyle konut alan ayda ne kadar ödeyecek?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Bartın’ın Kozcağız Beldesinde engelli vatandaşların araç parkı konusunda yaşadıkları sıkıntının giderilmesi için cadde ve sokaklarda engelli park alanları oluşturuldu.

Kozcağız Beldesinde engelli vatandaşların araç park konusunda yaşadıkları sıkıntı Bartın İl Jandarma Komutanlığı ve Kozcağız Belediye Başkanlığınca yürütülen ortak çalışmalar sonucunda çözüldü. Yapılan çalışmalar doğrultusunda beldede trafik yoğunluğun en üst düzeyde olduğu Mustafa Kemal Paşa Caddesi üzerinde engelli park yerleri oluşturularak engelli vatandaşların hizmetine sunuldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.