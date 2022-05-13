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Bartın Üniversitesinde “İnovasyon ve Girişimcilik Konferansı” gerçekleştirildi

İHA

Bartın Üniversitesinde “İnovasyon ve Girişimcilik Konferansı” gerçekleştirildi

Bartın Üniversitesi Bartın Meslek Yüksekokulu (Bartın MYO) tarafından gerçekleştirilen konferansta sektörün önde gelen temsilcileri tarafından inovasyon ve girişimcilik konularında bilgiler verildi.
Bartın Üniversitesi Bartın Meslek Yüksekokulu (Bartın MYO) tarafından “İnovasyon ve Girişimcilik Konferansı” düzenlendi. Çevrim içi olarak gerçekleştirilen etkinliğin moderatörlüğünü yapan Bartın MYO Mobilya ve Dekorasyon Programından Dr. Öğr. Üyesi Kıvanç Bakır, inovasyon ve girişimciliğin günümüzün en önemli konularından olduğunu söyledi. Birçok ülkede inovasyon ve girişimcilik alanlarında önemli tartışmalar yürütüldüğünün altını çizen Bakır, “Araştırmalara baktığımızda girişimcilik riski üstlenmek, fırsatları algılamak, ortaya çıkarmak ve kaynakları yönetme kabiliyeti olarak tanımlanıyor. İnovasyon ise mevcut yapının gerek yapısını değiştirerek, gerekse farklı yapıları dâhil ederek farklılaşma, yeni olma olarak tanımlanmaktadır. Ayrıca birçok araştırma göstermiş ki inovasyon, girişimcilik faaliyetleri ile besleniyor ve böylece anlam kazanarak sürdürülebilir hale ge tirilebiliyor” dedi.
Etkinlikte konuşan MAJOR İş Geliştirme Yatırım A.Ş. CEO’su Mahir Alp, girişimcilik ile ilgili bilgi ve tecrübe paylaşımında bulunarak “Girişimcilik için harekete geçmek gerekiyor. Bakış açısını değiştirerek, sınırların dışına çıkarak fırsatları yakalamak gerekiyor. Doğru, detaylı ve iyi düşünülmüş bir iş planı hazırlamalıyız. Düşündüğünüz, planladığınız, inandığınız işin arkasında durarak sebat etmeliyiz. Elbette şans da önemli” diye konuştu.
DOXA Çanakçılar Yapı A.Ş. Fabrika Müdürü Oğuz Gültekin ise inovasyonun pek çok anlamda fark oluşturduğunu kaydederek “İnovasyon genelde kar elde etmek amacıyla yapılıyor. İnovasyon için öncelikle gözlem ve veri toplamak önem kazanıyor. Burada eksiklikleri görüp, çözümler üretilmelidir. Sonrasında gruptaki herkesin fikri alınarak ortak bir paydada harekete geçmek gerekiyor. İnsanların hayat tecrübeleri birbirlerinden farklı olduğu için gruptaki herkesin fikrini almak oldukça önem arz ediyor” ifadelerine yer verdi.
Konferansa katılan Bartın Ticaret ve Sanayi Odası (Bartın TSO) Başkanı Halil Balık da gençleri gelecek için işlenmesi gereken bir cevher olarak gördüğünü belirterek, yükseköğretim kurumlarının bu noktada önemli bir misyon üstlendiğini aktardı. Etkinliğe Bartın MYO Müdürü Doç. Dr. Ayşe Genç Lermi, farklı sektörlerden iş insanları, akademisyenler, öğrenciler ve mezunlar katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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