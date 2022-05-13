Bartın’da yolcu otobüsü otomobille çarpıştı: 1 yaralı

Bartın’da yolcu otobüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi hafif yaralandı.

Kaza, BartınAmasra karayolunun Arıt Yol kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Bartın kent merkezinden Amasra yönüne seyir halinde olan ve sağ şeritten ilerleyen 67 SB 449 plakalı otomobil sürücüsü H.B. kavşak noktasında aniden şerit değiştirdi. Otomobil bu sırada aynı istikamette sol şeritten ilerleyen K.Ş. idaresindeki yolcu otobüsü ile çarpıştı. Otobüsün sürüklediği otomobil refüje çarparak durabildi. Kazada otomobilin yolcu koltuğunda oturan H.B. hafif şekilde yaralandı. Hastaneye kaldırılan H.B.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Yolcu otobüsünün İstanbul’dan Kastamonu’nun Cide ilçesine gittiği öğrenildi. Kaza sonrası otobüsteki yolcular başka bir otobüse nakledilerek yolculuklarına devam etti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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