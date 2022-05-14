Bartın Üniversitesinin de paydaşı olduğu “Karadeniz Siber Güvenlik Zirvesi” başladı

Bartın Üniversitesinin de paydaşı olduğu, siber güvenlik ekosisteminin geliştirilmesi çerçevesinde kamu kesimi, özel sektör, STK'ler ve akademik camianın bir araya getirildiği “Karadeniz Siber Güvenlik Zirvesi” Zonguldak’ta başladı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bağlı olarak faaliyet gösteren Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) iş birliğiyle düzenlenen “Karadeniz Siber Güvenlik Zirvesi” Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sezai Karakoç Kültür Merkezinde başladı.

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Dr. Çetin Ali Dönmez, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Dr. Ali Taha Koç, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkan Yardımcısı Mustafa Murat Şeker, Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz ile çok sayıda davetlinin katıldığı zirvede Bartın Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Sevim Çelik, Bartın Üniversitesi Siber Vatan Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Eyüp Burak Ceyhan ve Bartın Üniversitesi Siber Vatan öğrencileri ile akademisyenler de yer aldı.

Siber Vatan Yetkinlik Merkezi işbirliği protokolü imzalandı

Zirvede, Siber Vatan Programı işbirliği protokolü imza töreni ardından Bartın Üniversitesinin de paydaşı olduğu Siber Vatan Yetkinlik Merkezi işbirliği protokolü imza töreni ile devam etti.

Zirve ve imzalanan protokolle ilgili değerlendirmelerde bulunan Bartın Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Çelik, “Toplum genelinde ve özellikle gençler arasında farkındalık oluşturmayı hedefleyen zirveyi oldukça önemli buluyorum. Siber güvenlik ekosisteminin geliştirilmesi doğrultusunda iş birliği temelinde yapılan çalışmalarla ülkemizde yerli teknolojilerin geliştirilmesi ve kritik altyapılarda kullanımı konusunda kararlı adımlar atmaya devam edilecektir. Bartın Üniversitesi olarak 3 yıldır ‘Siber Vatan Eğitimleri’ne 100’e yakın öğrencimize yeni yetkinlikler kazandırdık. İmzaladığımız iş birliği protokolü içerisinde Üniversitemizde kurulacak ‘Siber Vatan Yetkinlik Merkezi’ ile çok daha etkin bir şekilde gençlerimizi siber güvenlik alanına hazırlamaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Bartın Üniversitesinin akademisyen ve öğrencileriyle yoğun ilgi gösterdiği etkinlik, 3 gün boyunca çeşitli etkinliklerle devam edecek.

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