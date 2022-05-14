Kaybolan 86 yaşındaki kadın 20 saat sonra bulundu



Ayhan ACAR/ BARTIN, (DHA)BARTIN'da kaybolan Zülfiye Akakça (86), jandarma ekipleri tarafından 20 saat sonra evine 2,5 kilometre uzaklıkta bulundu.

Bartın´a bağlı Epçiler köyünde gece 00.00'da evden ahıra gittiğini söyleyerek çıkan Zülfiye Akakça, bir daha geri dönmedi. Ailesi ve jandarma ekipleri köyde ve çevresinde arama çalışması başlattı. Drone ve iz takip köpeği 'Pati' ile yapılan aramada Zülfiye Akakça evine 2,5 kilometre uzaklıktaki Alibaş köyü sınırlarında bir ağacın dibinde bitkin halde bulundu. 20 saat sora bulunan yaşlı kadın sağlık kontrolü yapıldıktan sonra ailesine teslim edildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bartın / Merkez Ayhan ACAR

2022-05-14 22:00:30



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