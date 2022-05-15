Bartın Üniversitesi, Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi Çalıştayına (ÜBYS) katıldı

Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun ve beraberindekiler, dördüncüsü Aydın’da gerçekleştirilen Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi Çalıştayına (ÜBYS) katıldılar.

Bartın Üniversitesinin de bir parçası olduğu Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi Çalıştayı (ÜBYS) Aydın’da gerçekleştirildi. İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen etkinliğin açılışına Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Eğitim ve Kültür Dairesi Başkanı Tolga Balcı, Strateji ve Bütçe Başkanlığı Bilgi ve İletişim Teknolojileri Daire Başkanı Muhammed Raşit Özdaş, İKÇÜ Rektörü Prof. Dr. Saffet Köse, Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sedat Yazıcı, Bilgi İşlem Daire Başkanı Feridun Badur, Personel Daire Başkanı Turgay Delialioğlu ve çok sayıda davetli katıldı.

UBYS’yi bir marka haline getirmeye yönelik çalışmalara devam edeceklerini söyleyen İKÇÜ Rektörü Köse, 2012 yılında projelendirilen UBYS’ye Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığının sağladığı mali desteğin altını çizdi.

Bartın Üniversitesi olarak UBYS çalıştayında yer almaktan duyduğu memnuniyeti ifade eden Rektör Prof. Dr. Orhan Uzun ise yarının rekabetçi dünyasında var olmanın en önemli unsurunun zamanı anlamak, anlamlandırmak, hızlı karar alıp uygulamak olduğunu kaydetti. Yükseköğretim kurumları arasında UBYS’yi kullanan ilk üniversitelerden biri olduklarını belirten Rektör Uzun, sistemin geliştirilmesinde Bartın Üniversitesi olarak katkı sunmaktan dolayı duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Rektör Uzun, “Bu sisteme 2015 yılında geçiş yapan ve ilk kullanan üniversitelerden biriyiz. Bir üniversitenin bütün ihtiyaçlarını karşılayacak yapıda olması, tümleşik ve başka sistemlerle etkiletişime açık olması tercih nedenimiz oldu. Eski sistemimizden bu sisteme aktarım sürecimiz oldukça hızlı ve sorunsuz oldu. Karışlıklı anlayış ve etkileşimle adım adım büyüyen, gelişen bir sisteme şahit olduk. Bazı modüllerin geliştirilmesine Bartın Üniversitesi olarak fikri olarak katkıda bulunmaktan mutluluk duyuyoruz” dedi.

Üç gün süren çalıştayda, 87 üniversiteden katılımcılar dijital üniversite konseptine uygun olarak geliştirilen UBYS sistemi üzerinde görüş alışverişinde bulundu. Çalıştay, kullanıcıların sorunlarına yönelik geri dönütlerin alınması ve iyileştirilmesi gereken hususların saptanması çalışmalarının ardından sona erdi.

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