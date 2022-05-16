Gençlik Haftası faaliyetleri satranç turnuvası ile başladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gençlik Haftası faaliyetleri satranç turnuvası ile başladı

İHA

Gençlik Haftası faaliyetleri satranç turnuvası ile başladı

Bartın'ın Ulus ilçesinde 1521 Mayıs Gençlik Haftası etkinlikleri dolayısıyla satranç turnuvası düzenlendi. TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Yılmaz Tunç satranç oyuncusu karşısında ter döktü.
Bartın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Türkiye Satranç Federasyonu İl Temsilciği, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Ulus ilçesinde satranç turnuvası düzenledi. 70 sporcunun katıldığı organizasyonda 14 yaş altı ve açık kategorisinde birinci Çağan Demir, ikinci Mustafa Kayra Polater ve üçüncü Kıvanç Özer olurken, 14 yaş altı kategorisinde birinci Eylül Yılmaz, ikinci Ege Erbaş, üçüncü Kadir Kağan Özden oldu.
Milletvekili Yılmaz Tunç 14 yaş ve altı kategorisi puan sıralamasında birinci olan Eylül Yılmaz ile satranç müsabakasında karşılaştı. Tunç, “19 Mayıs Atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramı 1521 mayıs tarihleri arasındaki gençlik haftası Etkinlikleri haftası turnuvada başarı elde eden gençlerimize ve çocuklarımızı tebrik ediyorum” dedi.
Başarılı olan satranç sporcularına madalyaları Bartın Gençlik ve Spor İl Müdürü Halil Akkaş, TBMM Adalet Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç ve Ulus Belediyesi Başkanı Hüseyin Uzun tarafından verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bartın Üniversitesi, Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi Çalıştayına (ÜBYS) katıldı
YEREL HABERLER Bartın Üniversitesi, Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi ...
Kaybolan 86 yaşındaki kadın 20 saat sonra bulundu
YEREL HABERLER Kaybolan 86 yaşındaki kadın 20 saat sonra bulundu
Kayıp kadın ormanda bulundu
YEREL HABERLER Kayıp kadın ormanda bulundu
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı, kaza anı kameraya yansıdı
YEREL HABERLER Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı, kaza anı ...
Bartın Üniversitesinin de paydaşı olduğu “Karadeniz Siber Güvenlik Zirvesi” başladı
YEREL HABERLER Bartın Üniversitesinin de paydaşı olduğu “Karadeniz ...
Bartın Üniversitesinin Ragbi Takımlarından 2 önemli başarı
YEREL HABERLER Bartın Üniversitesinin Ragbi Takımlarından 2 önemli ...
Bartın Üniversitesinde “Hemşirelik Haftası” kutlandı
YEREL HABERLER Bartın Üniversitesinde “Hemşirelik Haftası” kutlandı
Vali Güner veda ziyaretlerine başladı
YEREL HABERLER Vali Güner veda ziyaretlerine başladı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.