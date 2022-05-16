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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Evinde ölü bulunan maden işçisi toprağa verildi

İHA

Evinde ölü bulunan maden işçisi toprağa verildi

Bartın’da yaşadığı evde ölü bulunan maden işçisi, ailesi ve mesai arkadaşları tarafından son yolculuğuna uğurlandı.
Türkiye Taşkömürü Kurumu'nda (TTK) maden işçisi olarak çalışan 43 yaşındaki Yüksel Susam’dan haber alamayan yakınları tarafından Bartın’da yaşadığı evinde cansız bedeni bulunan Yüksel Susam için Ecikler köyünde cenaze töreni düzenlendi.
Susam’ın cenaze törenine TTK Üzülmez Müessese Müdürü Murat Köseoglu, Müessese Yöneticileri, Genel Maden İşçileri Sendikası (GMiS) Genel Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreteri Tayfun Demir, GMİS Üzülmez Şube Başkanı Sefer Karakabak, çalıma arkadaşları, ailesi ve yakınları katıldı.
Evli ve 4 çocuk babası Susam’ın ölümüyle ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

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