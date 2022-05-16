Kaldırımda yürürken, otelin dış cephe kaplaması üzerine düştü

'Yaşattığı acılar için çok üzgünüm'

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Ayhan ACAR/ BARTIN, (DHA)BARTIN´da, otelin dış cephesinden kopan kaplamalar, kaldırımda yürüyen Yaşar Küçükbasan´ın (50) üzerine düştü. Yaralanan Küçükbasan, tedaviye alındı.

Olay, öğle saatlerinde, Kemerköprü Mahallesi 930'uncu Sokak´ta meydana geldi. 5 katlı otelin dış cephesinden kopan kaplamalar, bu sırada kaldırımda yürüyen Yaşar Küçükbasan´ın üzerine düştü. Küçükbasan, omzundan yaralandı. Çevredekilerin haber vermesiyle gelen sağlık ekibi, Küçükbasan´ı tedavisi için ambulansla Bartın Devlet Hastanesi´ne kaldırdı. Polis ekipleri, binanın çevresine güvenlik şeridi çekerken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Bartın / Merkez Ayhan ACAR

2022-05-16 17:00:06



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