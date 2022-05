Bartın Üniversitesi Kütüphanesi “Erişilebilirlik Belgesi” aldı

Bartın Üniversitesi Kutlubey Yerleşkesinde yer alan bölgenin en büyük kütüphanesine Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından “Erişilebilirlik Belgesi” ve “Erişilebilirlik Bayrağı” verildi.

Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile ilgili kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin katılımı ile Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde düzenlenen “2. Erişilebilir Kütüphaneler Çalıştayı”nın açılışına katıldı.



“Kütüphaneler insanlığın bilgi hazinesidir”

Çalıştayın açılışında konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Kütüphanelerin, kitapların, insanlığın bilgi hazinesi olduğunu anlattı. Bakan Yanık, “Bu realiteyi hepimiz biliyoruz. Bunu insanlığın yararı için kullanmak isteyenler de zararına olması için kullananlar da biliyorlar. Bütün savaşlarda ilk önce kütüphaneler yıkılır” diye konuştu.

Bakanlık olarak Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü uhdesinde erişilebilirlik üzerine çalışmalar yaptıklarını aktaran Yanık, yaklaşık 20 yıldır aralıksız ve taviz vermeden engellilere yönelik hizmetlerin hayata geçirildiğini kaydetti.



Bartın Üniversitesine belgesini Bakan Yanık verdi

Bakan Yanık, erişilebilirlik ve engellilerle ilgili sosyal hizmet süreçleri hakkında da bilgi vererek, 2022 yılında Erişilebilirlik İzleme ve Denetleme Komisyonlarınca incelemeleri tamamlanan ve Erişilebilirlik Belgesi alarak Erişilebilirlik Logosu kullanmaya hak kazanan üniversite, halk kütüphanesi ve belediye kütüphanesi olmak üzere 16 kütüphaneye erişilebilirlik logolu bayraklarını verdi. Bartın Üniversitesi adına “Erişebilirlik Belgesi” ve “Erişebilirlik Bayrağı”nı Bakan Yanık’tan Rektör Uzun aldı.



“Tıpkı gökyüzü gibi bilgi de herkesindir”

Bartın Üniversitesi olarak kalite ve sürekli iyileşme anlayışla önemli çalışmalar yaptıklarının altını çizen Rektör Uzun, “Kalite ve sürekli iyileştirme sloganıyla çıktığımız bu yolda engelli öğrencilerimizin her ihtiyacına uygun, örnek bir üniversite oluşturmak için büyük hassasiyet gösteriyoruz. Çünkü biliyoruz ki ‘Tıpkı gökyüzü gibi bilgi de herkesindir.’ Tüm yerleşkelerimizde yer alan alanlarımızın fiziki altyapılarını engelli öğrencilerimizin rahat hareket edebilecekleri şekilde tasarladık. Bu doğrultuda yapılan değerlendirme sonucunda Yükseköğretim Kurulumuz tarafından Turuncu Bayrak (Mekânda Erişilebilirlik) sayısını 8’e çıkarmayı başardık. Şimdi ise Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız tarafından çok değerli bir belgeye daha sahip olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Böylece Bartın Üniversitesi, engelli öğrencilerimizin de gönül rahatlığıyla tercih edebileceği bir yükseköğretim kurumu olduğu bir kez daha tescillenmiş oldu. Bu düşüncelerle bütüncül ve adil sosyal hizmet modelleri geliştirme yönünde teşvikleri için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Derya Yanık’a, her zaman yanımızda olarak bizlere destek veren YÖK Başkanımız Prof. Dr. Erol Özvar ile YÖK üyelerimize şükranlarımı sunuyorum. Ayrıca daha iyiye ulaşma noktasındaki rehberlik eden yaklaşımları için Bartın Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürümüz Deniz Yılmaz’a, Yapı İşlerinden sorumlu Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Sedat Yazıcı, Genel Sekreterimiz Doç. Dr. Said Ceyhan, Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanımız Gökhan Arslan ve Mimar Gülden Köse ile destek veren tüm birim personelimize de teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

