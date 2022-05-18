TPAO’daki staj ve kariyer fırsatları öğrencilere aktarıldı

Bartın Üniversitesinde gerçekleştirilen seminerde Türkiye Petrolleri Anonim Ortalığı (TPAO) tarafından Milli Teknoloji Üssü tanıtılarak, staj ve kariyer fırsatları hakkında bilgiler verildi.

Bartın Üniversitesi Kutlubey Yerleşkesi Mimar Sinan Dersliği Konferans Salonunda gerçekleştirilen etkinliğe öğrenciler yoğun ilgi gösterdi. Bartın Üniversitesi ile Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) arasında imzalanan “Biz Bize Kariyer” protokolü çerçevesinde gerçekleştirilen etkinlikte TPAO İnsan Kaynaklarından Berivan Haligür konuşmacı olarak katıldı. TPAO tarafından başarıyla yapılan arama ve üretim faaliyetleri hakkında bilgiler veren Haligür, Türkiye’nin yegâne milli petrol şirketi olarak yüzlerce kişiye istihdam sağladıklarını ifade etti.

Haligür, konuşmasında TPAO’nun personel statüsü, iş tanımları, kariyer yolu, işe alım şekilleri ve staj imkânları konularını aktararak “TPAO tarafından başta Petrol ve Doğal Gaz, Jeoloji, Jeofizik, Makine, ElektrikElektronik ve Bilgisayar Mühendisliği olmak üzere hem sayısal hem de sözel alanlarda birçok farklı disiplinde staj ve istihdam olanakları sunulmaktadır. Bu noktada üniversite öğrencilerimiz başta olmak üzere ülkemizin potansiyeline güveniyoruz. Yerli ve milli teknolojilerimizi bu ülkenin evlatlarına emanet etmek istiyoruz” dedi.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı ile Türkiye Petrolleri Offshore Technology Center (TPOTC) arasında imzalanan iş birliği protokolünün de önemine değinen Haligür, nitelikli insan kaynağı için işyeri ve staj eğitimleri ile istihdam destekleri sağladıklarını kaydetti.

Bartın Üniversitesi bünyesinde başarıyla uygulanan “İşyeri Eğitim Modeli”ni öğrencilerin yeni deneyimler kazanması için bir fırsat olarak değerlendiren Haligür, ayrıca gelen soruları da cevaplandırdı.

Etkinlik, katkıları dolayısıyla Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bülent Cengiz tarafından Berivan Haligür’e teşekkür belgesinin takdim edilmesiyle son buldu.

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