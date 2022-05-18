Bacağı kesilen yürüteçli köpek 'Zekiye'nin üzerinden kargo aracı geçti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bacağı kesilen yürüteçli köpek 'Zekiye'nin üzerinden kargo aracı geçti

DHA

Bacağı kesilen yürüteçli köpek 'Zekiye'nin üzerinden kargo aracı geçti


Ayhan ACAR/ BARTIN, (DHA)BARTIN´ın Amasra ilçesinde, otel sahibinin sahiplendiği `Zekiye´ isimli köpek, geçen yıl üzerinden araç geçmesi sonucu sağ bacağını kaybetti. Yürüteç takılan köpeğin üzerinden bu kez kargo dağıtım aracı geçti. Otel sahibi, sürücüden şikayetçi oldu.
Kaleşah Mahallesi´ndeki sokakta yaşayan köpeğe bakmaya başlayan otel sahibi Mehmet Kolu, köpeğe `Zekiye´ ismini verdi. Geçen yıl Eylül ayında otel önünde yatan köpeğin üzerinden araç geçti. Tedaviye alınan köpeğin sağ bacağı kesildi. Mehmet Kolu, tedavisini yaptırdığı köpeğe yürüteç yaptırarak, bakmaya devam etti. Önceki gün yine otelin önünde yatan köpeğin üzerinden bu kez kargo dağıtım şirketi aracı geçti. Güvenlik kamerasına yansıyan kazada, şoför araçtan inerek köpeğe biraz baktıktan sonra yoluna devam etti. Mehmet Kolu, köpeği veterinere götürerek, tedavisini yaptırdı. Köpeğin sol bacağında ezikler olduğu belirlenerek sargıya alındı. Kolu, sürücüden şikayetçi oldu. Polis ekipleri de güvenlik kameralarını incelemeye alarak, çalışma başlattı. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Bartın / Amasra Ayhan ACAR
2022-05-18 11:38:45

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

TPAO’daki staj ve kariyer fırsatları öğrencilere aktarıldı
YEREL HABERLER TPAO’daki staj ve kariyer fırsatları öğrencilere ...
Bartın Üniversitesi kabul edilen 133 projesiyle Türkiye 3’üncüsü oldu
YEREL HABERLER Bartın Üniversitesi kabul edilen 133 projesiyle ...
Vali Güner’den Bartın’a veda
YEREL HABERLER Vali Güner’den Bartın’a veda
Bartın Üniversitesi Kütüphanesi “Erişilebilirlik Belgesi” aldı
YEREL HABERLER Bartın Üniversitesi Kütüphanesi “Erişilebilirlik ...
Kaldırımda yürürken, otelin dış cephe kaplaması üzerine düştü
YEREL HABERLER Kaldırımda yürürken, otelin dış cephe kaplaması ...
Evinde ölü bulunan maden işçisi toprağa verildi
YEREL HABERLER Evinde ölü bulunan maden işçisi toprağa verildi
Garajda çıkan yangında otomobil de yandı
YEREL HABERLER Garajda çıkan yangında otomobil de yandı
Gençlik Haftası faaliyetleri satranç turnuvası ile başladı
YEREL HABERLER Gençlik Haftası faaliyetleri satranç turnuvası ile ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.