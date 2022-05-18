CHP'li Özel: Kimse Katar'a peşkeş projelerini çevre projesi gibi göstermesin

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

CHP'li Özel: Kimse Katar'a peşkeş projelerini çevre projesi gibi göstermesin

DHA

CHP'li Özel: Kimse Katar'a peşkeş projelerini çevre projesi gibi göstermesin


Ayhan ACAR/ BARTIN, (DHA)CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Atatürk Havalimanı'nın pistlerinin yok edilmeye çalışıldığını belirterek, "Bunları yapanların ne büyük bir ihanet içinde olduklarını milletimiz görsün. Atatürk'ün ismini itibarsızlaştırmaya ortadan kaldırmaya çalışanları görsün. Kimse ama kimse Atatürk Havalimanı'nda Katar'a peşkeş projelerini çevre projesi gibi göstermesin" dedi.
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Bartın'da partisinin il başkanlığında basın toplantısı düzenledi. Atatürk Havalimanı konusunda açıklamalarda bulunan Özel, "Dünyanın en önemli havalimanlarından bir tanesini inşa ettiklerini söyleyenler, o havalimanına taşındılar ama o havalimanına Atatürk´ün adını taşımadılar. Atatürk´ün adından duyulan rahatsızlık, 20 yıllık AK Parti iktidarının sicilinde kara bir lekedir, o bir kenarda durmaktadır. En övündükleri havalimanına Atatürk'ün adını layık görmeyen ve o adı silmeye çalışan bir anlayış var. Atatürk ismini niye kaldırıyorsunuz diyenlere, onu münasip bir yere vereceğiz deyip, Çorlu havalimanına 'Çorlu Atatürk Havalimanı' adını verdiler. Çorlu çok kıymet verdiğimiz bir kent, ama diyorlar ki, Çorlu, Atatürk ismine münasiptir. Türk Dil Kurumu'na bakıyorsunuz, 'Hastalıklı kişi' anlamına gelen 'çorlu' kelimesini Atatürk'ün önüne koyup, 'Biz Atatürk'ü silmeyin' deyince, 'Biz münasip bir yere vereceğiz' diyenler, elbette Çorlu'da Atatürk isminde hangi hizmet yapılırsa başımızın tacıdır, hep yapmışızdır hep yapacağız. Ama bu kelime oyununa bile tenezzül edenlerin nasıl bir kötülük içinde olduğunu bütün Türkiye'nin görmesi gerekir" dedi.
'İŞE ÖNCE PİSTLERİ KIRMAKLA BAŞLADILAR'
CHP'nin Atatürk Havalimanı'nı bir bütün olarak değerlendireceğini söyleyen Özel, "Şimdi İstanbul Atatürk Havalimanını pistlerini yok etmeye çalışıyorlar, bahane, millet bahçesi yapacağız. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Atatürk Havalimanı'nı bir bütün olarak alan, stratejik önemdeki, gün gelir doğal felaketten, askeri bir ihtiyaçtan can kurtaracak hayat kurtaracak, memleketi kurtaracak pistlerini korumayıp, kırmaya kalkıyorlar. Oysa Cumhuriyet Halk Partisi pistleri koruyarak, uçuşla ilgili önemli alanları ve yapıları koruyarak, ama bunun dışında kalan devasa alanları kullanarak, oraları çok güzel kentsel kullanımın içine katacak, kent ormanları, kütüphaneler, gençler için muhteşem sosyal alanlar kazandıracak ve yine adı Atatürk olarak korunacak ve kollanacak bir projemiz var" diye konuştu.
Özel, işe dozerle pistleri kırmakla başlandığını belirterek, konuşmasını şöyle sürdürdü:
"İlk iş pistleri kırmak, talimat nereden talimat Katar'dan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden, size para vereceksek, bize buraya vereceksiniz bize 3´üncü havalimanın satmak istiyorsanız, çünkü 5´li çete korkuyor, biz gelince ellerinden alacağız. Onu çok bağlayıcı anlaşmalarla Katarlılara veya Arap sermayesine satmak istiyorlar. Şart koşuyor ya CHP gelince öbür havalimanını işletirse önce pistini kır, milletimiz buradaki oyunu görsün. İlk işi pist kırmak olanların bir pist kolay yapılmıyor. Bunları yapanların ne büyük bir ihanet içinde olduklarını milletimiz görsün. Atatürk'ün ismini itibarsızlaştırmaya ortadan kaldırmaya çalışanları görsün. Kimse ama kimse Atatürk Havalimanı'nda Katar'a peşkeş projelerini çevre projesi gibi göstermesin."
İSVEÇ VE FİNLANDİYANIN NATO ÜYELİĞİ KONUSU
Özel, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği konusunda, "Biz elbette ki İsveç ve Finlandiya´nın başvuruları sırasında Türkiye´nin kendilerine birtakım terör örgütlerine yapmış oldukları, ev sahipliliklerine üzerinden hatırlatmayı son derece anlamlı buluyoruz. Buna itiraz etmemiz mümkün değil. NATO üyeliği konusunda bu itirazlar varken, Recep Tayyip Erdoğan´ın bu ülkelerin başbakanlarına gidip, 'Sizi NATO'ya alalım' demesini bugün nasıl izah ediyorsunuz? O ülkelerin başbakanları bugün diyor ki, 'daha dün demiş bugün de karşı çıkıyor' diyor. Peki davet ettiğin gün bunlar PKK´nın hamisi değiller miydi? Peki sen bugün methiyeler düzüyorsun, giderken ağladığı şansölye Merkel FETÖ´cüleri veriyor mu? Örneğin Zekeriya Öz´ü bize veriyorlar mı? Vermiyorlar. Randevu talep ettiğin peşinden koştuğun Biden sana Fetullah Gülen'i veriyor mu? Vermiyor, bunların hepsi NATO üyesi, hepsinde PKK'lısı FETÖ'cüsü cirit atıyor" diye konuştu.
Özel konuşmasını şöyle sürdürdü:
"İç politikaya malzeme Rusya'dan Putin'den talimatı almış, bunları NATO´ya sokmayın, onun için dönüyor, ben PKK için karşı çıkıyorum, diyor. PKK için karşı çıkıyorduysan daha geçen hafta NATO'ya başvursanıza derken, sakın NATO'ya başvurmayın siz PKK´ya destek oluyorsunuz, demen lazımdı. Bunları hiçbir şey demeyip, Putin'in koluna girip doğal gaz vanasını bir daha konuşuruz, dedi mi? Ben karşıyım, ama iç politikada malzeme edecek, PKK'dan FETÖ'den karşıyım. Senin Putin'in talimatıyla karşı olduğunu herkes biliyor, bugünkü savrulmanı da biliyor. Yabancı ülkenin başkanlarını daha geçen hafta NATO'ya davet ettiğini de biliyor, sanki geçen hafta onları FETÖ ve PKK hakkında tutumunu bilmiyormuş gibi, milletimizi ve halkımızı kandırıyor." (DHA)
DHA-Politika Türkiye-Bartın / Merkez Ayhan ACAR
2022-05-18 15:35:47

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bartın’ın ilk kadın Valisi Arslan göreve başladı
YEREL HABERLER Bartın’ın ilk kadın Valisi Arslan göreve başladı
Dikkatsiz sürücü köpeği ezdi, yoluna devam etti
YEREL HABERLER Dikkatsiz sürücü köpeği ezdi, yoluna devam etti
Bacağı kesilen yürüteçli köpek 'Zekiye'nin üzerinden kargo aracı geçti
YEREL HABERLER Bacağı kesilen yürüteçli köpek 'Zekiye'nin üzerinden ...
TPAO’daki staj ve kariyer fırsatları öğrencilere aktarıldı
YEREL HABERLER TPAO’daki staj ve kariyer fırsatları öğrencilere ...
Bartın Üniversitesi kabul edilen 133 projesiyle Türkiye 3’üncüsü oldu
YEREL HABERLER Bartın Üniversitesi kabul edilen 133 projesiyle ...
Vali Güner’den Bartın’a veda
YEREL HABERLER Vali Güner’den Bartın’a veda
Bartın Üniversitesi Kütüphanesi “Erişilebilirlik Belgesi” aldı
YEREL HABERLER Bartın Üniversitesi Kütüphanesi “Erişilebilirlik ...
Kaldırımda yürürken, otelin dış cephe kaplaması üzerine düştü
YEREL HABERLER Kaldırımda yürürken, otelin dış cephe kaplaması ...
Evinde ölü bulunan maden işçisi toprağa verildi
YEREL HABERLER Evinde ölü bulunan maden işçisi toprağa verildi
Garajda çıkan yangında otomobil de yandı
YEREL HABERLER Garajda çıkan yangında otomobil de yandı
Gençlik Haftası faaliyetleri satranç turnuvası ile başladı
YEREL HABERLER Gençlik Haftası faaliyetleri satranç turnuvası ile ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.