CHP'li Özel: Kimse Katar'a peşkeş projelerini çevre projesi gibi göstermesin



Ayhan ACAR/ BARTIN, (DHA)CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Atatürk Havalimanı'nın pistlerinin yok edilmeye çalışıldığını belirterek, "Bunları yapanların ne büyük bir ihanet içinde olduklarını milletimiz görsün. Atatürk'ün ismini itibarsızlaştırmaya ortadan kaldırmaya çalışanları görsün. Kimse ama kimse Atatürk Havalimanı'nda Katar'a peşkeş projelerini çevre projesi gibi göstermesin" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Bartın'da partisinin il başkanlığında basın toplantısı düzenledi. Atatürk Havalimanı konusunda açıklamalarda bulunan Özel, "Dünyanın en önemli havalimanlarından bir tanesini inşa ettiklerini söyleyenler, o havalimanına taşındılar ama o havalimanına Atatürk´ün adını taşımadılar. Atatürk´ün adından duyulan rahatsızlık, 20 yıllık AK Parti iktidarının sicilinde kara bir lekedir, o bir kenarda durmaktadır. En övündükleri havalimanına Atatürk'ün adını layık görmeyen ve o adı silmeye çalışan bir anlayış var. Atatürk ismini niye kaldırıyorsunuz diyenlere, onu münasip bir yere vereceğiz deyip, Çorlu havalimanına 'Çorlu Atatürk Havalimanı' adını verdiler. Çorlu çok kıymet verdiğimiz bir kent, ama diyorlar ki, Çorlu, Atatürk ismine münasiptir. Türk Dil Kurumu'na bakıyorsunuz, 'Hastalıklı kişi' anlamına gelen 'çorlu' kelimesini Atatürk'ün önüne koyup, 'Biz Atatürk'ü silmeyin' deyince, 'Biz münasip bir yere vereceğiz' diyenler, elbette Çorlu'da Atatürk isminde hangi hizmet yapılırsa başımızın tacıdır, hep yapmışızdır hep yapacağız. Ama bu kelime oyununa bile tenezzül edenlerin nasıl bir kötülük içinde olduğunu bütün Türkiye'nin görmesi gerekir" dedi.

'İŞE ÖNCE PİSTLERİ KIRMAKLA BAŞLADILAR'

CHP'nin Atatürk Havalimanı'nı bir bütün olarak değerlendireceğini söyleyen Özel, "Şimdi İstanbul Atatürk Havalimanını pistlerini yok etmeye çalışıyorlar, bahane, millet bahçesi yapacağız. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Atatürk Havalimanı'nı bir bütün olarak alan, stratejik önemdeki, gün gelir doğal felaketten, askeri bir ihtiyaçtan can kurtaracak hayat kurtaracak, memleketi kurtaracak pistlerini korumayıp, kırmaya kalkıyorlar. Oysa Cumhuriyet Halk Partisi pistleri koruyarak, uçuşla ilgili önemli alanları ve yapıları koruyarak, ama bunun dışında kalan devasa alanları kullanarak, oraları çok güzel kentsel kullanımın içine katacak, kent ormanları, kütüphaneler, gençler için muhteşem sosyal alanlar kazandıracak ve yine adı Atatürk olarak korunacak ve kollanacak bir projemiz var" diye konuştu.

Özel, işe dozerle pistleri kırmakla başlandığını belirterek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"İlk iş pistleri kırmak, talimat nereden talimat Katar'dan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden, size para vereceksek, bize buraya vereceksiniz bize 3´üncü havalimanın satmak istiyorsanız, çünkü 5´li çete korkuyor, biz gelince ellerinden alacağız. Onu çok bağlayıcı anlaşmalarla Katarlılara veya Arap sermayesine satmak istiyorlar. Şart koşuyor ya CHP gelince öbür havalimanını işletirse önce pistini kır, milletimiz buradaki oyunu görsün. İlk işi pist kırmak olanların bir pist kolay yapılmıyor. Bunları yapanların ne büyük bir ihanet içinde olduklarını milletimiz görsün. Atatürk'ün ismini itibarsızlaştırmaya ortadan kaldırmaya çalışanları görsün. Kimse ama kimse Atatürk Havalimanı'nda Katar'a peşkeş projelerini çevre projesi gibi göstermesin."

İSVEÇ VE FİNLANDİYANIN NATO ÜYELİĞİ KONUSU

Özel, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği konusunda, "Biz elbette ki İsveç ve Finlandiya´nın başvuruları sırasında Türkiye´nin kendilerine birtakım terör örgütlerine yapmış oldukları, ev sahipliliklerine üzerinden hatırlatmayı son derece anlamlı buluyoruz. Buna itiraz etmemiz mümkün değil. NATO üyeliği konusunda bu itirazlar varken, Recep Tayyip Erdoğan´ın bu ülkelerin başbakanlarına gidip, 'Sizi NATO'ya alalım' demesini bugün nasıl izah ediyorsunuz? O ülkelerin başbakanları bugün diyor ki, 'daha dün demiş bugün de karşı çıkıyor' diyor. Peki davet ettiğin gün bunlar PKK´nın hamisi değiller miydi? Peki sen bugün methiyeler düzüyorsun, giderken ağladığı şansölye Merkel FETÖ´cüleri veriyor mu? Örneğin Zekeriya Öz´ü bize veriyorlar mı? Vermiyorlar. Randevu talep ettiğin peşinden koştuğun Biden sana Fetullah Gülen'i veriyor mu? Vermiyor, bunların hepsi NATO üyesi, hepsinde PKK'lısı FETÖ'cüsü cirit atıyor" diye konuştu.

Özel konuşmasını şöyle sürdürdü:

"İç politikaya malzeme Rusya'dan Putin'den talimatı almış, bunları NATO´ya sokmayın, onun için dönüyor, ben PKK için karşı çıkıyorum, diyor. PKK için karşı çıkıyorduysan daha geçen hafta NATO'ya başvursanıza derken, sakın NATO'ya başvurmayın siz PKK´ya destek oluyorsunuz, demen lazımdı. Bunları hiçbir şey demeyip, Putin'in koluna girip doğal gaz vanasını bir daha konuşuruz, dedi mi? Ben karşıyım, ama iç politikada malzeme edecek, PKK'dan FETÖ'den karşıyım. Senin Putin'in talimatıyla karşı olduğunu herkes biliyor, bugünkü savrulmanı da biliyor. Yabancı ülkenin başkanlarını daha geçen hafta NATO'ya davet ettiğini de biliyor, sanki geçen hafta onları FETÖ ve PKK hakkında tutumunu bilmiyormuş gibi, milletimizi ve halkımızı kandırıyor." (DHA)

DHA-Politika Türkiye-Bartın / Merkez Ayhan ACAR

2022-05-18 15:35:47



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