Bacağı kesilen yürüteçli köpek 'Zekiye'nin üzerinden kargo aracı geçti (2)

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SÜRÜCÜYE PARA CEZASI

Bartın'ın Amasra ilçesinde, otelin önünde yatan engelli köpeğin üzerinden geçen kargo firması aracının sürücüsü U.K.'ye 'Hayvanları Koruma Kanunu' kapsamında 2 bin 43 lira ceza kesildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Bartın / Amasra Ayhan ACAR

2022-05-18 17:03:59



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