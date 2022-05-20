Sosyal Güvenlikte Güncel Tartışmalar Sempozyumu yapıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sosyal Güvenlikte Güncel Tartışmalar Sempozyumu yapıldı

İHA

Sosyal Güvenlikte Güncel Tartışmalar Sempozyumu yapıldı

Bartın Üniversitesi Bartın Meslek Yüksekokulu (Bartın MYO) tarafından gerçekleştirilen “Sosyal Güvenlikte Güncel Tartışmalar Sempozyumu”nda alanında uzman konuklar bir araya geldi.
Bartın Üniversitesi Bartın Meslek Yüksekokulu (Bartın MYO) tarafından düzenlenen sempozyumda farklı yükseköğretim kurumlarından bilim insanları ve alanında yetkin kişiler bir araya geldi. Çevrim içi olarak gerçekleştirilen ve sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlanan etkinliğe ilgi yoğun oldu.
Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, ülke olarak gelişimimize katkılar sunacak bir alanda daha üniversite olarak gayret gösteriyor olmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.
“Düzenlediğimiz etkinliklerle yeni ufuklara birlikte yelken açıyoruz”
Rektör Uzun, “Güçlü akademik insan kaynağımızla verdiğimiz eğitimin yanı sıra, bilim dünyamıza katkılar sağlayacak ve öğrencilerimizin gelecek planlarını şekillendirecek bu gibi etkinliklerle yeni ufuklara birlikte yelken açıyoruz. Bartın Üniversitesi olarak hayata dokunan ve çözüm odaklı bir eğitim anlayışıyla hareket etmeye her zaman özen gösteriyoruz. Bu yaklaşımımızı belki de en güzel özetleyen programlardan bir tanesi ‘Sosyal Güvenlik’ programıdır. Bu programın en temel hedeflerinden biri olan ‘İnsan Onurunun Güvence Altına Alınması’ tüm öğrencilerimize sıklıkla aktardığımız bir olgu olarak karşımıza çıkmaktadır” dedi.
“Sosyal Güvenlik bilincini yaygınlaştırmak istiyoruz”
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanı Cevdet Ceylan ise Sosyal Güvenlik Haftasının önemi ve bu çerçevede düzenlenen faaliyetlerle ilgili açıklamalarda bulundu.
SGK’nın fedakârlıklarının takdir edilmesi gerektiğini kaydeden Ceylan, “Sosyal Güvenlik Kurumu olarak insan odaklı anlayışla topluma kaliteli hizmet sunan güçlü ve saygın bir kurumuz. Sosyal Güvenlik Haftası ile bir bilinç oluşturmak ve bunu yaygınlaştırılmasını amaçlıyoruz. Aynı zamanda bu haftayı da fırsat bilerek kurum personelimizin moral ve motivasyonuna katkı sağlamak istiyoruz ve faaliyetler gerçekleştiriyoruz. Bartın Üniversitesinin de bu haftaya denk gelen böyle bir sempozyum yapması bizim için mutluluk verici oldu” şeklinde konuştu.
“Sempozyum ile sosyal güvenlik alanına ışık tutmayı hedefliyoruz”
Bartın MYO Müdürü Doç. Dr. Ayşe Genç Lermi de düzenlenen sempozyumla sosyal güvenliğin çeşitli boyutlarının ele alındığını kaydederek “Toplum içerisinde sosyal adaletin ve sosyal dengenin sağlanması amacını güden sosyal güvenlik; sosyal devlet ilkesinin de en temel gereklerindendir. Öte yandan dinamik bir yapıya sahip olan bu kavram, bireyleri her geçen yıl ortaya çıkan yeni sosyoekonomik sorunlara karşı korumak amacıyla değişmekte ve gelişmektedir. Düzenlediğimiz sempozyuma kamudan ve akademiden birçok uzman ile sosyal güvenliğin çeşitli boyutlarını ele alarak bu konudaki tartışmalara ışık tutacağımıza inanıyoruz” diye konuştu.
Alanında yetkin akademisyen ve uzmanlar söz aldı
Bartın MYO Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölüm Başkanı Öğr. Gör. Hasan Aslan’ın başkanlığında gerçekleştirilen sempozyum 2 oturum şeklinde düzenlendi. Pamukkale Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nagihan Durusoy Öztepe’nin oturum başkanlığında yapılan ilk oturumda Pamukkale Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Oğuz Karadeniz “Çalışma Hayatında Değişim, Dönüşüm ve Sosyal Güvenlik”, Bursa Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yusuf Alper “Sosyal Güvenlik Reformu, Beklentiler ve Gerçekleşmeler” ve Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sema Oğlak “Bakım Sigortası” başlıklı sunumlarını yaptılar.
Sempozyumun ikinci oturumu ise Bartın MYO Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Merve Akdağ’ın başkanlığında gerçekleştirildi. Bu oturumda Bartın Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Ali Solak “İŞKUR’un Pasif İşgücü Politikaları”, Bartın Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğünden Sosyal Güvenlik Denetmeni Özlem Yüksel “Sosyal Güvenlikte Değişmekte Olan Kavramlar ve SGK Uygulamaları” ile Edirne Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğünden Sosyal Güvenlik Denetmeni Ogün Yaygın ise “Sosyal Güvenlik Bilinci ve Kayıtdışı İstihdam: Denetmenlerin Rolü” adlı konuşmalarını yaptılar.
Sempozyum karşılıklı soru ve cevapların alınmasının ardından son buldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bartın Üniversitesi, VI. Tralli Travma Rallisinde üçüncü oldu
YEREL HABERLER Bartın Üniversitesi, VI. Tralli Travma Rallisinde ...
Bartın Üniversitesi mezunu Hasan Engin, Dünya ikincisi oldu
YEREL HABERLER Bartın Üniversitesi mezunu Hasan Engin, Dünya ...
Bacağı kesilen yürüteçli köpek 'Zekiye'nin üzerinden kargo aracı geçti (2)
YEREL HABERLER Bacağı kesilen yürüteçli köpek 'Zekiye'nin üzerinden ...
CHP'li Özel: Kimse Katar'a peşkeş projelerini çevre projesi gibi göstermesin
YEREL HABERLER CHP'li Özel: Kimse Katar'a peşkeş projelerini çevre ...
Bartın’ın ilk kadın Valisi Arslan göreve başladı
YEREL HABERLER Bartın’ın ilk kadın Valisi Arslan göreve başladı
Dikkatsiz sürücü köpeği ezdi, yoluna devam etti
YEREL HABERLER Dikkatsiz sürücü köpeği ezdi, yoluna devam etti
Bacağı kesilen yürüteçli köpek 'Zekiye'nin üzerinden kargo aracı geçti
YEREL HABERLER Bacağı kesilen yürüteçli köpek 'Zekiye'nin üzerinden ...
TPAO’daki staj ve kariyer fırsatları öğrencilere aktarıldı
YEREL HABERLER TPAO’daki staj ve kariyer fırsatları öğrencilere ...
Bartın Üniversitesi kabul edilen 133 projesiyle Türkiye 3’üncüsü oldu
YEREL HABERLER Bartın Üniversitesi kabul edilen 133 projesiyle ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.