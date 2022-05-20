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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bartın Üniversitesi, VI. Tralli Travma Rallisinde üçüncü oldu

İHA

Bartın Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (SHMYO) öğrencileri "VI. Tralli Travma Rallisi" Yarışmasından üçüncülük madalyası almayı başardı.

Bartın Üniversitesi, VI. Tralli Travma Rallisinde üçüncü oldu

Bartın Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (SHMYO) öğrencileri “VI. Tralli Travma Rallisi” Yarışmasından üçüncülük madalyası almayı başardı.
Gazi Üniversitesi Gölbaşı yerleşkesinde düzenlenen yarışmaya 24 farklı üniversiteden ilk ve acil yardım programında eğitim gören 24 ekip katıldı. Öğrencilerin almış oldukları eğitimleri uygulama fırsatı bulduğu yarışma çekişmeli anlara sahne oldu. Öğretim elemanlarının da yakından takip ettiği VI. Tralli Travma Rallisi etkinliğinde; yüksekten düşme, tiraj, araç içi trafik kazası, dar alanda acil yardım, yetişkin ileri yaşam desteği, pediatrik ileri yaşam desteği ve medikal aciller etapları test edildi.
“Araç İçi Trafik Kazası” alanında üçüncülük ödülü aldılar
Bartın Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu İlk ve Acil Yardım Programından Öğr. Gör. Erhan Şeker ve Öğr. Gör. Pelin Sarıkaya Şeker’in koordinatörlüğünde, İlk ve Acil Yardım Programı öğrencilerinden Gülbin Aslan, Furkan Bayramcı ve Aleyna Aydemir katıldıkları yarışmada başarılı bir performans sergiledi. Bartın Üniversitesi öğrencileri “Araç İçi Trafik Kazası” alanında gösterdikleri gayretler sonucunda üçüncülük ödülüne layık görüldü.
Rektör Uzun tebrik etti
Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, elde ettikleri başarı dolayısıyla öğrencileri tebrik ederek “Bartın Üniversitesi olarak ulusal ve uluslararası mesleki ölçütlere uygun olarak hazırlanmış eğitim programlarımız ve nitelikli öğrenim alanlarımızla sağlık alanındaki çalışmalara katkılar sunuyoruz. Alanında yetkin bireyler yetiştirmek hedefiyle çıktığımız bu yolculuğumuzda her geçen gün daha iyiye ulaşmak için gayret gösteriyoruz. Bu doğrultuda elde ettikleri başarıyla bizleri gelecek için umutlandıran öğrencilerimizi ve onlara değer katan öğretim elemanlarımızı tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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