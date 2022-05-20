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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

5 bin kişilik caminin temeli dualarla atıldı

İHA

5 bin kişilik caminin temeli dualarla atıldı

Bartın’da inşa edilecek 5 bin kişi kapasiteli Merkez Camii ve Külliyesi'nin temel atma töreni gerçekleştirildi.
Bartın kent merkezindeki cami ihtiyacına uzun yıllar boyunca hizmet etmesi amacıyla planlanıp projelendirilen 5 bin kişi kapasiteli Merkez Camii ve Külliyesinin temeli törenle atıldı. Törene Bartın Valisi Nurtaç Arslan, AK Parti Grup Başkanvekili ve Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, din görevlileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan törende ezan okuma Türkiye birincisi Mehmet Erarabacı tarafından Kuran’ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi.
Törende konuşan AK Parti Grup Başkanvekili ve Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, “Tarihi camileri açısından Bartın’ımız çok zengin. Şehir merkezinin nüfusunun artması nedeniyle bu tarihi camilerimiz ihtiyaca cevap veremez hale gelmişti. Birinci önceliğimiz elbette ki çocuklarımız ve onların geleceği. Ancak Bartın'ın da en önemli ihtiyacı olan Merkez Cami ve Külliyesi'ni de Bartın'ın tam merkezine inşa ediyoruz. Buranın içerisinde kültür merkezleri, çocuklarımızın oyun alanları, 46 yaş Kur’an kursu. Bu şekilde bir eğitim yuvası, bir eğitim kampüsü şeklinde. Aynı zamanda Bartın'ın önemli bir eksikliğini gideren, ibadet ihtiyacını da giderecek ve Bartın'a bir kimlik kazandıracak önemli bir eserin temel atma törenindeyiz. Camilerimiz bizim medeniyetimizin sembolü. Şehirlerimizin yaşadığımız yerlerin tapu senetleri. Bağımsızlığımızın sembolü o minareler. İşte böyle bir eser inşallah Bartın'a ayrı bir güzellik katacak, değer katacak inşallah" dedi.
Vali Nurtaç Arslan da konuşmasında, “Burası sadece bir cami değil aynı zamanda içinde konferans salonu, bahçesi, nikah salonları, Kur’an Kursları ve bunların yanı sıra birçok dükkan barındıracak bir kampüs. Bu anlamda Bartın’ımıza inşallah hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bundan sonrada caminin yapılışında maddi ve manevi olarak destek olacak herkese, inşaatında emek verecek olan bütün arkadaşlara teşekkür ediyorum. Herkese hayırlı olsun. Birlik ve beraberliğimizi artırması, ilimize güzellikler ve iyilikler getirmesini temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.
Konuşmaların ardından 5 bin kişilik caminin temeli atılarak inşaata başlandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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