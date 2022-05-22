Sel mağduru olan köylüye arılı kovan verildi

Bartın Ulus ilçesinde geçen yıl Ağustos ayında yaşanan selden dolayı mağduru olan köylüye arılı kovan verildi.

Vali Nurtaç Arslan, Kumluca beldesi Zafer Köyü İlköğretim Okulu bahçesinde entegre arıcılık projesi arılı kovan ve arıcılık malzemeleri dağıtım programına katıldı. 11 Ağustos 2021 tarihinde Ulus ilçesinde meydana gelen sel felaketinde zarar gören Zafer köyü ve yakın çevresindeki üreticilere yönelik tarım ve hayvancılık işletmelerinin zararlarının telafi edilmesi, çiftçilerin maddi ve manevi olarak desteklenmesi, il ve ilçe tarımsal üretim faaliyetlerinin devamlılığının sağlanması amacıyla hayata geçirilen, entegre arıcılık projesi doğrultusunda arılı kovan ve arıcılık malzemeleri dağıtımı gerçekleştirilerek, kursta başarılı olanlara arıcılık kurs bitirme sertifikaları verildi.

Programa Vali Nurtaç Arslan, Kaymakam Mehmet Sadık Kılıç TBMM Adalet Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, il ve ilçe protokolü katıldı. Programın sonunda Vali Arslan, beraberindeki heyet ile birlikte, meydana gelen sel afetinde zarar gören Zafer köyünde biten ve inşası devam eden çalışmaları yerinde inceledi.

Değerlendirmelerde bulunan Kaymakam Kılıç , “İlçemizde meydana gelen sel felaketinde zarar gören çiftçilerimiz için 1.548.336,00 TL bütçe tutarında ‘Entegre Arıcılık Projesi’ hayata geçirilerek 4 köyümüzden 37 çiftçimize toplamda 925 adet kovan takımı, 5180 arı ve 18 parça makine ekipmanı desteği sağlandı. Devletimiz, tüm imkanlarını kullanarak vatandaşlarımızın her zaman yanında olduğunu bir kez daha gösterdi. İlçemize ve vatandaşlarımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum. Emeği geçenlere şükranlarımı sunuyorum” dedi.

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