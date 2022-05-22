Afetzede arıcılara kovan, arı ve ekipman desteği

Bartın’da 11 Ağustos 2021 tarihinde meydana gelen sel felaketinden etkilenen vatandaşların gelir kayıplarının telafi edilebilmesi amacıyla başlatılan Entegre Kalkınma Projeleri dahilinde 37 aileye 20’şer adet arılı ve 5’er adet boş kovan olmak üzere toplamda 925 adet kovan takımı, 5 bin 180 çerçeve canlı arı ve arıcılıkta kullanılan makineler ile ekipman setleri törenle dağıtıldı.

Bartın’da 11 Ağustos 2021 tarihinde meydana gelen sel felaketinden etkilenen vatandaşların gelir kayıplarının telafi edilebilmesi amacıyla başlatılan Entegre Kalkınma Projeleri dahilinde arıcılıkla uğraşan 37 aileye arılı kovan ve arıcılıkta kullanılan makineler ile ekipman setleri dağıtıldı.

11 Ağustos 2021 tarihinde meydana gelen sel felaketinde Bartın’ın Zafer, Akörensöküler, Uluköy ve Üçsaray köylerinde birçok tarım arazisi zarar gördü.

Sel nedeniyle; ev, iş yeri, araç ve gereçleri zarar gören afetzedelerin zararları hızla karşılanırken bölgede yaşayan vatandaşların gelir kayıplarının telafi edebilmeleri için Tarım ve Orman Bakanlığınca başlatılan Entegre Tarımsal Kalkınma Projeleri dahilinde arıcılıkla uğraşan ailelere arılı kovan ve arıcılıkta kullanılan makineler ile ekipman setleri dağıtıldı.

Proje dahilinde ilk olarak Zafer, Akörensöküler, Uluköy ve Üçsaray köylerinde yaşayan toplamda 45 arıcıya Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü işbirliğinde 72 saat süreli Arıcılık Kursu verildi.

Kursun ardından arıcılıkla uğraşan 37 aileye 20’şer adet arılı ve 5’er adet boş kovan olmak üzere toplamda 925 adet kovan takımı, 5 bin 180 çerçeve canlı arı ve arıcılıkta kullanılan makineler ile ekipman setleri törenle dağıtıldı.

Zafer köyünde düzenlenen törene; Bartın Valisi Nurtaç Arslan, AK Parti Grup Başkanvekili ve Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın ve arıcılıkla uğraşan vatandaşlar katıldı.

İl Tarım ve Hayvancılık Müdürü Yasin Önder törendeki konuşmasında, “Projemiz çiftçi katkısı ile birlikte 1 milyon 583 bin TL olarak uygulanmıştır. 37 arıcı ailemize 20’şer adet arılı, 5 adet boş kovan olmak üzere toplamda 925 takım ve 18 parçadan oluşan arıcı malzemeleriyle beraber bunu vatandaşlarımıza ulaştırdık” dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç ise desteklerin kesintisiz devam ettiğini vurgulayarak, “Bartın’ımız 11 Ağustos’ta Kastamonu ve Sinop illeriyle birlikte büyük bir sel felaketine maruz kalmıştı. Barajlar olmasaydı Bartın İl merkezi Allah korusun Bozkurt gibi belki daha büyük bir felaketle karşı karşıya kalacaktık. İnşa ettiğimiz 3 tane barajımız Bartın’ı korudu. Tabi buralardan hızla akan sular köylerimizi hasara yol açtı, köprülerimiz gitti. Buralarda başlayan çalışmalar devam ediyor. Bitenler var, ihalesi yapılanlar var ve süratle yaraları sarmaya devam ediyoruz. Yaklaşık 250 milyon lira Bartın’a bu selle nedeniyle ilgili ödenek aktarılmıştı. Ben buradan İçişleri Bakanımız AFAD’dan sorumlu Süleyman Soylu Bakanımıza huzurlarınızda çok çok teşekkür ediyorum. Tabi bu maddi hasarları inşallah gidererek bu bölgeleri eskisinden daha güzel şekilde imar edeceğiz. Tarımsal destekler anlamında da hiç kesintiye uğratmadan devam ediyoruz. Özellikle fındık destekleri bu bölgede önemli. Şimdi arıcılık destekleri önemli. Ayrıca Bartın’ımız Birleşmiş Milletler Tarımsal Kalkınma Fonu tarafından desteklenen 6 ilden bir tanesi. IFAD çerçevesinde de 22 milyon liraydı bu sene her halde o ödenek miktarında artış olacaktır. Ve AFAD’dan da Bartın’ımıza bazı projeleri kazandırıyoruz” ifadelerine yer verdi.

Sel bölgelerinde devletin tüm imkanları ile seferber durumda olduğunu ifade eden Bartın Valisi Nurtaç Arslan da konuşmasında, “Tabi bu sel felaketinin yaralarını sarma noktasında çok güzel şeyler yapılmış ve biz kaldığımız yerden aynı şekilde yapmaya devam edeceğiz. Devletimiz bütün imkanları ile seferber olmuş durumda. Çalışmalar devam ediyor ve en kısa sürede bu çalışmaları tamamlamaya devam edeceğiz. Tabi bu sel felaketinden dolayı özellikle tarım ve hayvancılıkla uğraşan vatandaşlarımızın da zararlarının telafi edilmesi noktasında bugün burada gerçekleştirdiğimiz arı dağıtım töreni de onlara mutlaka bu zararlara telafi noktasında yardımcı olacaktır. Ben, Zafer köyümüze ve Zafer köyümüzle birlikte 4 köyümüze bu dağıtımı gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Hayırlara vesile olmasını diliyorum” diye konuştu.

Konuşmaların ardından 37 aileye kovan ve diğer malzemelerin teslimatı yapıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.