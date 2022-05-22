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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

80 milyon yıllık lav sütunları doğal fotoğraf platosuna dönüşüyor

İHA

80 milyon yıllık lav sütunları doğal fotoğraf platosuna dönüşüyor

Bartın’ın Güzelcehisar sahilindeki 80 milyon yıllık lav sütunları doğaseverler ve fotoğraf tutkunlarının akınına uğramaya devam ediyor. Evlilik heyecanı yaşayan gelin ve damatlar için doğal fotoğraf platosuna dönüşen bölge ormanların içine sokulan denizi ve kum sahiliyle tatilcilerin de ilgi odağı oluyor.
Dünyada Kaliforniya, İskoçya ve Kuzey İrlanda’da, Türkiye'de ise Bartın kent merkezine 17 kilometre mesafedeki Güzelcehisar sahilinde bulunan 80 milyon yıllık lav sütunlarına ilgi artmaya devam ediyor.
Bölgenin turizme kazandırılması amacıyla 2016 yılında başlatılan çalışmalarla sahil şeridine 850 metre uzunluğunda, 3 metre genişliğinde, engelli ve yaşlı vatandaşlara da ulaşım kolaylığı sağlayan ahşap yürüyüş yolu inşa edildi. Bölgeyi ziyaret edecek turistlerin lav sütunlarını görüp fotoğraflayabilmeleri için de deniz üzerine iskele ve ada üzerinde yürüyüş platformu kuruldu.
Çalışmaların tamamlanmasıyla beraber çok sayıda ziyaretçi ağırlamaya başlayan bölge şehir stersinden uzak, doğa ile baş vakit geçirmek isteyenler içinde alternatif rota olurken yeşil ormanların içine sokulan denizi ve kum sahili ile tatilcilerin de ilgi odağı oluyor.
Volkanlardan akan lavların soğuyup kristalleşmesi sonucu oluşan ve yapılan bilimsel araştırmalarla 80 milyon yıllık olduğu tespit edilen lav sütunları ise bölgeyi doğal fotoğraf platosuna çeviriyor.
Çapları 50100 santimetre, boyları da 100 metreye kadar ulaşan lav sütunları ile birlikte eşsiz manzaralar sunan bölge doğaseverler ve fotoğraf tutkunlarının uğrak adresleri arasında yer alıyor. Evlilik heyecanı yaşayan genç çiftlerin de gelinlik ve damatlıklarıyla dış çekim için tercih ettikleri bölge bahar ve yaz mevsimi boyunca yüz binlerce turist tarafından ziyaret ediliyor.
Bölgenin gezilip fotoğraf çekilebilecek çok güzel alanlara sahip olduğunu ifade eden vatandaşlardan İlayda Çilek, “Hafta sonunda böyle güzel bir havayı kaçırmadım. Güzelcehisar’a geldiğimiz içinde böyle berrak denizi, dünyada sadece 4 noktada olan lav sütunları olan bir yeri görmeyi çok sevdim. Burası insan huzur veriyor. Hafta sonu burada geçirmek herkes için bence çok güzel bir şey olur. Kardeşimin de doğum gününü kutladık, çok güzel oldu. Yani huzur bulmak istiyorsanız bence burası çok uygun bir seçenek. Gezip fotoğraf çekebileceğiniz çok güzel alanları da var. Tarihi bir yeri, doğal bir yeri görmek de çok güzel hissettirir insana. Sonuçta dünyanın sadece 4 yerinde olan lav sütunları burada var. Güzel, gururlu hissettiriyor bir Bartınlı olarak tabi ki” dedi.
Sık sık ziyaret ettikleri bölgede günün ve haftanın stresini atma şansı bulduklarını kaydeden Keramettin Çetin ise, “Burası sadece Bartın’ın değil dünyanın en seçkin yerlerinden bir tanesi. Dünyadaki 4 noktadan birisi. Bu gördüğümüz lav sütunları 80 milyon yıl yaşında. Bu cümleyi kurmak, bunu söylemek bile insana heyecan veriyor. Zaman zaman gelip hem nostalji yapıyoruz hem denizin, güneşin ve doğanın tadını çıkarıyoruz. Kendimizi iyi hissediyoruz. Günün, haftanın yorgunluğunu atıyoruz. Pandemi nedeniyle epey gelememiştik ama malum nedenlerden dolayı” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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