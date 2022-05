Ehliyeti alınan sürücülerin trafiğe çıkması ‘Kara Liste’ uygulamasıyla engelleniyor

Türkiye’de ilk kez Bartın’da başlatılan "Trafik Kara Liste" uygulamasıyla ehliyetleri çeşitli nedenlerle geri alınan sürücülerin trafiğe çıkması engelleniyor.

Plaka Tanıma Sisteminden faydalanılan uygulamada 2 gün içerisinde 100’e yakın araç kontrol edilirken ehliyeti geri alındığı halde araç kullanmaya devam eden 28 sürücünün tespiti yapıldı ve bu sürücülere cezai işlem uygulandı.

Bartın’da İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince trafikte can ve mal güvenliğin sağlanmasına yönelik yürütülen rutin çalışmaların yanı sıra yeni projelerde hayata geçirilmeye devam ediliyor. Türkiye’de ilk kez Bartın İl Emniyet Müdürlüğünce uygulamaya konulan "Trafik Kara Liste" projesiyle ehliyeti geri alınan sürücülerin trafiğe çıkması engelleniyor.

Alkollü araç kullanma başta olmak üzere çeşitli ihlaller sonucu 100 ceza puanını dolduran, trafiğe açık alanda drift atarak trafik güvenliğini tehlikeye düşüren, mahkeme kararı ve sağlık sebepleriyle ehliyetleri geri alınan sürücülerin ehliyetsiz araç kullanmalarını engellemeye yönelik uygulamada Plaka Tanıma Sistemi ve Kent Güvenlik Yönetim Sistemine bağlı 25 farklı noktadaki 72 kameradan faydalanılıyor.

Ehliyeti geri alınan sürücülere ait araç plakaları sisteme tanımlanırken bu araçların trafiğe çıkmaları durumunda sistem tarafından otomatik olarak emniyet birimlerine alarm gönderiliyor. Kameralardan aracın seyir halinde olduğu bölgenin belirlenmesinin ardından saha ekiplerince durdurulan aracı kullanan şahsın ehliyetinin geri alınıp alınmamış olduğu kontrol ediliyor. Ehliyeti geri alınmış olmasına rağmen trafiğe çıktığı tespit edilen sürücülere ise cezai işlem uygulanıyor.

Proje ile birlikte ilk 2 gün içerisinde 100’e yakın aracın kontrol edildiği uygulamada ehliyeti geri alındığı halde araç kullanmaya devam eden 28 sürücünün tespiti yapıldı ve bu sürücülere cezai işlem uygulandı.

Bartın İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürü Selçuk Sungur projenin trafikte can ve mal güvenliğini korumak amacıyla geliştirildiğini ve plaka tanıma sistemi üzerinden alarm üreten tüm araçların kontrol edildiğini ifade ederek, “Bartın Emniyet Müdürlüğü olarak trafikte yeni bir projeyi hayata geçirmiş olduk. Bu projemizin adı Yerel Kara Liste projesidir. Sürücü belgesi geri alınan sürücüler üzerinde algılanan yakalanma riski duygusunun artırılması amacıyla Yerel Kara Liste projesini kullanmaya başladık. Trafik hatalarından dolayı ehliyeti geri alınan şahısların, trafikte tehlike oluşturdukları hepimiz tarafından bilinen bir gerçek. Ehliyetleri geri alınan vatandaşlarımızın trafikte ehliyetsiz araç kullanmaması için bu proje aktif olarak kullanılmaktadır. Plaka Tanıma Sistemi ve Kent Güvenlik Yönetim Sistemi ile sürücü belgelerine el konulan sürücülerin kayıtlı listeden takibi yapılmaktadır. Böylece hem vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini korumuş hem de yazılan cezaların eksiksiz uygulanmasını sağlamış oluyoruz. Uygulamaya başlandığı andan itibaren 2 gün içerisinde 28 sürücüye ehliyeti geri alındığı halde araç kullanmaktan işlem yapmış bulunmaktayız. Proje dahilinde plaka tanıma sistemi üzerinden alarm üreten tüm araçlar kontrol edilmektedir” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.