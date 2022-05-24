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Ehliyetine el konulan sürücülerin araçları takibe alındı, 28'ine ceza kesildi

DHA

Ehliyetine el konulan sürücülerin araçları takibe alındı, 28'ine ceza kesildi


Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA)BARTIN'da, 'Yerel Kara Liste' projesiyle ehliyetine el konulan sürücülerin araçları Kent Güvenlik Sistemi ve Plaka Tanıma Sistemi´nden takip edilmeye başlandı. Bartın Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürü Selçuk Sungur, "Projeyle birlikte 2 hafta içerisinde ehliyetine el konulmasına rağmen trafiğe çıkan 28 sürücüye idari para cezası kesildi" dedi
Bartın Emniyet Müdürlüğü tarafından alkol, 100 ceza puanını aşmak, mahkeme kararı ve sağlık şartları nedeniyle ehliyetlerine el konulan sürücülerin yeniden trafiğe çıkmalarını engellemek için araçların plakaları Kent Güvenlik Yönetim Sistemi ve Plaka Tanıma Sistemi sistemine kaydedilerek, `Yerel Kara Liste´ oluşturuldu. Sisteme yüklenen plakalar kent genelinde bulunan 27 noktada 72 kamera ile izlendi. 2 haftadır uygulamada olan sistem sayesinde ehliyeti alınan 28 sürücü yakalanarak, idari para cezası kesildi.
Projeyle ilgili bilgi veren Bartın Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürü Selçuk Sungur, "Bartın Emniyet Müdürlüğü olarak trafikte yeni bir projeyi hayata geçirdik. Bu projemizin adı `Yerel Kara Liste´ projesidir. Sürücü belgesi geri alınan sürücüler üzerinde, algılanan yakalanma riski durumunun artırılması amacıyla, projeyi kullanmaya başladık. Trafik hatalarından dolayı ehliyeti geri alınan vatandaşlarımızın trafikte araç kullanmaması için, bu proje aktif olarak kullanılmaktadır" dedi.
Ehliyetine el konulan sürücülerin bilgilerinin sisteme kaydedildiğini ifade eden Sungur, "Plaka Tanıma Sistemi ve Kent Güvenlik Yönetim Sistemi´yle sürücü belgelerine el konulan sürücülerin kayıtlı listeden takibi yapılmaktadır. Böylelikle hem vatandaşlarımız can ve mal güvenliğini korumuş hem de yazılan cezaların eksiksiz uygulanmasını sağlamış oluyoruz. Uygulamaya başladığımız günden itibaren 28 sürücüye ehliyetsiz araç kullanmaktan işlem yapıldı. Proje kapmasında plaka tanıma sisteminden alarm oluşan tüm araçlar denetlenmektedir" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Bartın / Merkez Ayhan ACAR
2022-05-24 11:23:05

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