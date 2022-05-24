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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

BARÜ 8. Kariyer ve İstihdam Günleri başladı

İHA

BARÜ 8. Kariyer ve İstihdam Günleri başladı

Bartın Üniversitesinin (BARÜ) Bartın Çalışma ve İş Kurumu iş birliğinde düzenlediği “8. Kariyer ve İstihdam Günleri” başladı.
Kariyer imkanlarının artırılması, işveren, öğrenci ve mezunların bir araya getirilmesinin hedeflendiği 8. Kariyer ve İstihdam Günlerinin açılış töreni Bartın Üniversitesi (BARÜ) Kutlubey Yerleşkesi Kütüphane Konferans Salonunda yapıldı. Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Bartın Valisi Nurtaç Arslan, düzenlenen organizasyonun önemine değinerek duyduğu mutluluğu dile getirdi.

“Oldukça değerli bir etkinlik gerçekleştiriliyor”
8. Kariyer ve İstihdam Günleri etkinliğini ülkemizin istihdam politikaları açısından oldukça değerli bulduğunu aktaran Vali Arslan, “Öğrencilerimizi ve potansiyel işverenleri buluşturma amacı taşıyan bu etkinlik yöneticilerin ve başarılı iş insanlarının kariyer öykülerinin gençlere aktarılmasını sağlayacak ve öğrencilere model olabilecek, kariyer çizgilerinin oluşturulması yönünde önemli katkılar sunacaktır” dedi.

“En pahalı yatırım insana yapılan yatırımdır”
BARÜ Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun ise üniversite bünyesinde yapılan başarılı çalışmalara değinerek “Dünyadaki en pahalı yatırımın insana yapılan yatırım olduğu günümüzde, rekabet artık hiç olmadığı kadar üst seviyededir. Bunun farkında olarak 81 ilden ve 69 farklı ülkeden Bartın’a gelerek bizleri tercih eden öğrencilerimizin nitelikli bireyler olarak mezun olmaları için var gücümüzle gayret gösteriyoruz. Öğrencilerimize güçlü akademik ve idari insan kaynağımızla verdiğimiz eğitimin yanı sıra, kariyer ve gelecek planlarını şekillendirecek bu gibi etkinliklerle de ufuklarını açıyoruz” diye konuştu.

“Kariyer Yolculuğunda Tecrübe Paylaşımı”
8. Kariyer ve İstihdam Günlerinin açılışının ardından gerçekleştirilen birinci oturumda Bartın Valisi Nurtaç Arslan ile Bartın Cumhuriyet Başsavcısı Faruk Kaynak tarafından “Kariyer Yolculuğunda Tecrübe Paylaşımı” adlı söyleşi verildi. Vali Arslan, Amasya’dan başlayan ve Ankara’da devam eden eğitim yolculuğunun ardından çeşitli alanlarda aldığı görevlerden ve edindiği tecrübelerden bahsetti. Katılımcılara geleceğe değer katma noktasında tavsiyelerde de bulunan Arslan, doğru atılacak adımlar ve sabırla başarıya ulaşabileceğini ifade etti.
Yoğun ilginin olduğu etkinlikte Bartın Cumhuriyet Başsavcısı Kaynak ise alınan her görevde çalıştığı yere bir şeyler katabilmenin hedef olarak belirlenmesi gerektiğini vurgulayarak, öğrencilere gelecek planlamaları için önerilerde bulundu. Başsavcılık ile hakim ve savcıların görev alanlarıyla ilgili bilgiler veren, meslekteki önemli noktalara değinen Kaynak, hukuk ve adalet alanındaki ihtiyacın sürekli olarak gelişmekte ve değişmekte olduğu aktardı.
Söyleşi karşılıklı soru ve cevapların alınmasının ardından son buldu.

Firmalar stantlarıyla etkinliklerde yer aldı
BARÜ Kariyer Planlama Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Umut Saraç ile Bartın Çalışma ve İş Kurumu Müdürü Ali Solak’ın da konuşma yaptığı 8. Kariyer ve İstihdam Günlerinde Bartın ve bölgenin önde gelen firmaları da stant açtı. Stantları ziyaret eden öğrenci ve mezunlar, firmaların insan kaynakları yetkililerinden iş ve staj fırsatları, kariyer imkanları gibi konularda bilgiler aldı.
İki gün sürecek etkinlikte 8 oturumda 11 ayrı söyleşi gerçekleştirilecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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