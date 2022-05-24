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Bartın’da köpeğe cinsel istismar davasının 3. duruşması görüldü

İHA

Bartın’da köpeğe cinsel istismar davasının 3. duruşması görüldü

Bartın'da köpeğe cinsel istismar davasının 3. duruşmasında sanığın yargılanmasına devam edildi. Sanık M.D.’nin avukatı tarafından görüntülerin tekrar izlenmesi talebi mahkeme tarafından reddedilirken, bir sonraki duruşma 30 Haziran tarihine ertelendi.
Olay, Bartın'da 2021 yılının Temmuz ayında meydana geldi. İddialara göre, 66 yaşındaki M.D. isimli şahıs, fındık tarlasında komşusunun köpeğine cinsel istismarda bulundu. Aynı köyde ikamet eden komşuları tarafından M.D.'nin köpeğe cinsel istismar anları ise cep telefonu kamerası ile kayıt altına alındı. Görüntülerin sosyal medya platformlarında paylaşılmasının ardından şüpheli jandarma ekiplerince gözaltına alındıktan sonra sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bir hafta tutuklu kalan M.D. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Davada 3’üncü celse bugün görüldü. Davada sanık M.D. suçlamaları kabul etmediğini, görüntüleri çeken şahısların ise husumetlileri olduğunu iddia etti. Sanık avukatı ise davaya konu olan görüntülerin tekrar incelenmesini talep ederken bu talepte mahkeme tarafından reddedildi. Savcı, mütalaasında; sanığın eyleminin cinsel saldırı olduğunun kamera kayıtlarıyla sabit olduğunu belirterek, sanık M.D.'nin 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nun "Hayvanlara Cinsel Saldırı ve Tecavüz” suçundan cezalandırılmasını istedi. Müşteki olarak davaya katılan avukatlar da sanığın cezalandırılmasını talep etti. Sanık avukatı tarafından istenilen ek süre için dava 30 Haziran 2022 tarihine ertelendi.
Dava sonrası Adliye Binası önünde açıklamalarda bulunan Bartın Çevre, Kültür ve Doğal Varlıklıları Koruma Derneği Vekili Av. Diren Cevahir Şen hayvanlara adalet istemeyi sürdüreceklerini vurgulayarak, “Bu emsal bir dava. Yasa değişikliği sonrasında Türkiye’de görülen ilk dava bu. Biz hayvanların bir eşya ya da mal olmadığını söylüyoruz. Onlar adına savunma yapıyoruz. Çünkü onların savunma yapacak bir kabiliyetleri yok. Bir sonraki celsede de en kalabalık şekilde sanığın cezalandırılmasını talep etmek üzere burada bulunacağız” şeklinde konuştu.
Hayvan Hakları İzleme Komitesi (HAKİM) Vekili Av. Gizem Karataş ise kendilerinin davaya katılma taleplerinin reddedildiğini buna karşın 30 Haziran tarihindeki duruşmaya da katılmak için talepte bulunacaklarını kaydederek, “Hayvanları Koruma Kanunu Temmuz ayında yürürlüğe girdi ve o zamandan beri Türkiye’nin hangi noktasında hangi dava olursa olsun takip etmeye ve sanıkların cezalandırılması için uğraşıyoruz. Çoğu zaman sanıklar yatarı olmayan cezalar alıyorlar. Böyle cezalara hükmediliyor. Biz yine de takipçisi olup hayvanların başına gelenlerle çıkan cezalar arasındaki farkı ortaya çıkarmak ve biraz olsun adaletin tecil etmesi için uğraşacağız” ifadelerinde bulundu.
Bartın Hayvanları Koruma ve Yaşatma Derneği Vekili Av. Sanem Arslan da sanığın 8 gün tutuklu kaldığını ve bunun Türkiye’de bir ilk olduğunun altını çizerek, “Bu kanun değişikliğinden sonraki ilk emsal dava derken ilk tutuklamanın gerçekleştiği davadır. Güvenlik tedbiri olarak tutuklamaya karar vermişti savcılık. Yani olaydan sonra sanık 8 gün tutuklu kalmıştı. Bir üst mahkeme olan Karabük Ceza Mahkemesi sanığın salıverilmesine karar vermişti. Hayvana tecavüz ve cinsel saldırı davasında bu tutuklama ilk emsaldir” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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